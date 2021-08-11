Селевой поток у горы Казбек снес палатку с туристами из Соснового Бора

Светлана попала в горах под сход селей. Ее тело пока не найдено. Фото: СОЦСЕТИ

Вторые сутки поисково-спасательный отряд ищет 62-летнюю экс-солистку группы «Верасы» Светлану, которая 10 августа попала под селевой поток у подножия горы Казбек. Во время ЧП она вместе с супругом Игорем находились в палатке. Мужчина после случившегося выжил и сейчас находится в больнице, а вот жительница Соснового Бора числится пропавшей.

Как удалось узнать "КП", Светлана и Игорь - туристы со стажем: супруги ходили в походы 10 лет, за их плечами - десятки вылазок!

- Бывало, они на месяц уходили в горы, а потом, когда возвращались, селились в каком-нибудь отеле, отдыхали, после чего ехали домой, - призналась подруга Светланы Анастасия. - Светочка очень любила лес, природу и животных. Всегда кормила в Сосновом Бору всех собак бездомных, котов, птиц.

Светлана и Игорь жили в предвкушении нового похода. А в позапрошлом году исполнили свою давнюю мечту - взобрались на самую высокую точку Эльбруса. Подготовка, как и к любому другому маршруту, была на высшем уровне: супруги готовились к поездке за полгода!

- Конечно, у них всегда все было продумано, но в последний раз я Свете сказала: «Прекратите уже ходить в эти горы! Возраст уже не тот - поезжайте лучше в санаторий», - вздыхает Анастасия. - И вот теперь такие новости... Не могу поверить, что это случилось. Они хоть и были очень подготовленными, но горы ничего не прощают. Светлана была замечательным и очень талантливым человеком с потрясающим вокалом. В 70-х гастролировала по всему миру, а в 1983 году участвовала с ансамблем в телепрограмме «Новогодний аттракцион», которую вели Алла Пугачева и Игорь Кио.