«На борту оказались случайно»: Выживший в крушении вертолета петербуржец несколько часов провел в ледяной воде в поисках тел жены и сына

Трагедия случилась в четверг, 12 августа, в Южно-Камчатском заказнике. Фото: Министерство специальных программ Камчатского края.

Семья из Петербурга, пострадавшая в результате жесткого приземления вертолета МИ-8 в Курильское озеро 12 августа, изначально вообще не должна была находиться на борту. Михаил, Ирина и их 17-летний сын Даниил в последний момент согласились на поездку, так как их приятели, забронировавшие эти билеты заранее, заболели накануне вылета. Об этом «Комсомолке» в Петербурге» рассказал один из близких друзей главы семейства, Михаила К.

Супруга Михаила Ирина и сын Даниил объявлены пропавшими без вести. Но спасатели признаются: шансов на чудо уже нет. Фото: Соцсети

- У них был совсем другой маршрут, - объясняет Евгений (имя изменено – прим.ред.). – Просто другая семья, которая как раз-таки собиралась лететь – по-моему, это были местные Мишины приятели, с Камчатки – заболела. И Миша решил их заменить.

Само крушение вышло стремительным. Спаслись, по словам Евгения, лишь те, кто не был пристегнут – остальных в считанные секунды поглотила вода.

- В момент удара приоткрылись задние створки, и «не привязанных» пассажиров выбросило из салона, - рассказывает мужчина. – Миша пристегнут не был – он вообще каким-то чудом не получил ни царапины. Ирина с Даней выбраться не успели. Я уверен, что он пытался их спасти, но не успел.

Сейчас Михаил остается на месте трагедии. По словам его близких, он принимает активное участие в поисках жены и сына: ныряет с аквалангом в ледяную воду Курильского озера, пытается добраться до обломков вертолета.

- Миша – парень конкретный и волевой, - объясняет друг семьи. – Он не отступит – будет нырять дальше и дальше. Лишь бы только себя самого еще не погубил.

По словам еще одного друга семьи, Олега, для Михаила и его семьи это был уже третий визит на Камчатку. И как минимум второй полет на вертолете – до этого они были в Долине гейзеров, до которой другими средствами не добраться.

- Миша очень любит экстрим, - признается Олег. – Бывал везде, где только можно – от Колумбии до Сахалина. Он и Даню по своим стопам направил. Они и под парусом ходили, и на плоту, и скалолазанием занимались - чего только не делали вместе! С парашютом разве что не прыгали. А уж в дальние поездки и вовсе ездили чуть ли не каждый год.

Вертолет ушел на глубину 137 метров. Вести там поисковые работы без специального снаряжения невозможно. Фото: Министерство специальных программ Камчатского края.

- Это, конечно, страшный для него удар, - вздыхает Олег. – Даня замечательным рос парнем. Храбрым, смекалистым. Одно время он даже спасателем хотел стать – потом это желание, правда, немного подугасло. Учился, выбирал университет - через два года должен был закончить школу. В голове все это не укладывается.

Напомним, трагедия на Камчатке случилась днем 12 августа 2021 года в Южно-Камчатском заказнике, в районе мыса Лопатка. По предварительным данным, вертолет МИ-8 попал в густой туман и вместо суши «приземлился» на воду. Из 12 пассажиров до сих пор числятся пропавшими без вести шестеро – в том числе супруга и сын Михаила, Ирина и Даниил из Петербурга.

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