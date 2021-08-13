Сколько стоит собрать ребенка к школе в Санкт-Петербурге в 2021 году: Самое дорогое - школьная форма и портфель

Сколько стоит собрать ребенка к школе в 2021 году в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На носу новый учебный год, а это значит самое время собирать портфель, покупать тетради, ручки, а также школьную форму для своих чад. Традиционно масштабная закупка к 1 сентября занимает много времени и тратит немало нервов и денег родителей. "Комсомолка" изучила цены в популярных магазинах города и рассказывает, сколько стоит собрать ребенка к школе в Санкт-Петербурге в 2021 году.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

Школьную форму обновлять детям приходится каждый год, а тем, кто стремительно растет, даже пару раз за три триместра. При этом, покупать совсем уж дешевые рубашки и брюки тоже не всегда выгодно: школьную форму дети таскают каждый день, соответственно, и стирать ее приходится чаще. Поэтому вопрос цены и качества стоит остро. Базовый набор школьной формы для мальчиков: брюки, жилетка, пара рубашек; для девочек: сарафан, юбка, жилетка или кардиган и пара блузок, еще и брюки на холодное время года. Также необходима и сменная обувь в виде туфель. Приступим к покупкам.

Одна из самых затратных категорий - это школьная форма Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Как правило, почти в все детские магазины одежды перед 1 сентября продают школьную форму. Там удобно покупать вещи для детей до 14 лет, а вот уже подросткам искать одежду придется во взрослых магазинах с ценами повыше. Начнем с рубашек и блузок. Ценник на них варьируется от 500 рублей, если успеть взять со скидкой, до 1,8 тысячи рублей. Некоторые магазины детской одежды сразу продают удобные комплекты - 2 классические рубашки за 1,5 тысячи рублей. Отличное приобретение. Брюки что на мальчика, что на девочку обойдутся в среднем в 1-1,2 тысячу рублей, жилет или кардиган - от 500 до 900 рублей. Девочкам понадобится сарафан или школьное платье, ценовой диапазон которых варьируется от 800 рублей, опять же, если успеть на скидки, до 1900 рублей. Плюс юбка - это еще 500-900 рублей на форму. Что касается обуви, то при ее выборе нужно быть очень внимательным. Ребенок целый день ходит в ней по школе, поэтому она должна быть не только красивой, но и удобной и практичной. В среднем туфли или полуботинки обойдутся в 1500-2000 рублей.

Итого:

Школьная форма для мальчика - 4000-7700 рублей

Школьная форма для девочки - 5300-10 500 рублей

СПОРТИВНАЯ ФОРМА ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Здесь все немного попроще. Для физкультуры ребенку понадобятся штаны, также пара футболок и самое затратное - кроссовки. Трикотажные штаны или джоггеры обойдутся в 600-800 рублей, пара футболок - 800-1200 рублей, а вот кроссовки встанут в 1500-3000 рублей.

Итого:

Форма для физкультуры - 2900-5000 рублей

На канцелярию для начала учебы придется потраться от 1200 до 3000 рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ПОРТФЕЛЬ И КАНЦЕЛЯРИЯ

Как правило, чем младше класс, тем тяжелее рюкзак. Детям приходится носить кучу тетрадей, учебников, краски, пластилин и ручки. Поэтому без портфеля с ортопедической спинки не обойтись. Хорошо, если у ребенка остался ранец еще с прошлого года. Однако если рюкзак уже пришел в негодность или школьнику уже не нравятся детские машинки, которые вызывали у него восторг пару лет назад, то за портфель придется отдать от 2500 рублей до 6000 рублей. Как правило, у тех, что подороже в комплекте также бывают тканевые мешки для сменки или пенал. Отдельно же пенал можно приобрести за 200-600 рублей.

Перейдем к тетрадям и ручкам. На первых порах школьнику понадобится по 10 тетрадей в клетку и линейку - по 12-18 рублей за штуку, всего 240-360 рублей. Примерно 10 общих тетрадей по 48 листов, это еще 30-40 рублей за штуку, всего 300-400 рублей. Школьный дневник для самых лучших оценок - 80-150 рублей. Также для них понадобятся обложки. Обычно они продаются сразу комплектом по 10 штук и стоят от 60 до 250 рублей. Ручек тоже понадобится не менее 10 штук - это в общем 110-850 рублей в зависимости от самой ручки. Простые карандаши - 60-200 рублей за шесть штук, набор цветных карандашей - 70-200 рублей за набор из 12 цветов, ластик 20-40 рублей, точилка 40-60 рублей. Линейка в среднем стоит рублей 30, но обычная деревянная обойдется всего в 8 рублей. Альбом для рисования можно купить за 40-70 рублей, набор кистей - 120-200 рублей, а акварельные краски - 70-200 рублей.

Итого:

Канцелярия - 1220-3000 рублей

Рюкзак и пенал - 2700-6600 рублей.

Собрать ребенка к школе - не дешево. В среднем родителю придется потрать от 10 800 до 25 тысяч рублей. И это без учета расходов на учебники, контурные карты и другие вещи, которые обязательно понадобятся во время учебного года. Но образование детей - очень важно для каждого родителя, поэтому для своего чада все готовы приобретать самое лучшее.

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