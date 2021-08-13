Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 августа 2021 12:12

Один из участников убийства Галины Старовойтовой подал прошение об условно-досрочном освобождении

В 2015 году Михаил Глущенко был осужден к 17 годам колонии, но отсчет срока велся с 2009-го
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Михаил Глущенко получил 17 лет за убийство Галины Старовойтовой, из которых отсидел 12.

Михаил Глущенко получил 17 лет за убийство Галины Старовойтовой, из которых отсидел 12.

Фото: "КП" Архив

Один из участников убийства политика Галины Старовойтовой, застреленной в Петербурге в 1998 году, подал прошение в суд об условно-досрочном освобождении. Михаил Глущенко был осужден на 17-летний срок, из которого ему осталось отсидеть чуть больше пяти.

- 28.08.2015 Глущенко был осужден по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Суд приговорил Глущенко к 17 годам лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в 300 000 рублей. Началом исчисления срока является 16.06.2009, конец срока - 15.06.2026. Неотбытый срок - 5 лет 7 дней (на момент подачи ходатайства), - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По закону, подавать прошение об УДО можно, когда отбыто 2/3 срока, что в случае с Глущенко произошло. Как говорится в прошении, в период заключения Глущенко зарекомендовал себя с положительной стороны, он дисциплинирован, исполнителен, активно участвует в общественной жизни колонии, злостным нарушителем не признавался, взысканий не имеет, регулярно участвует в хозработах. Конфликтов с другими осужденными не имел, порядок не нарушает.

- В обращении к сотрудникам администрации вежлив и корректен, санитарно-гигиенические нормы соблюдает. Социальные связи не утратил, связь с родственниками регулярно поддерживает. Гражданских исков не имеет. Данные о личности Глущенко, его поведение во время предварительного следствия, судебного разбирательства, а также в период отбывания наказания свидетельствуют о том, что Глущенко не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания и к нему может быть применено УДО, - говорится в тексте ходатайства.

Галину Старовойтову застрелили в Петербурге в 1998 году.

Галину Старовойтову застрелили в Петербурге в 1998 году.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Там также отмечается, что осужденный имеет постоянное жилье в Петербурге, является заслуженным тренером России, мастером спорта международного класса по боксу. За одного из участников убийства Старовойтовой уже поручился «ряд общественных деятелей», которые готовы оказывать поддержку в реализации его профессиональных спортивных навыков.

- Глущенко готов и дальше участвовать в развитии спорта и физической культуры, выступать в качестве мецената в проведении спортивных турниров по единоборствам, - отмечается в прошении.

Заседание, на котором рассмотрят вопрос о досрочном освобождении осужденного, назначено на 22 сентября.

Напомним, что именно Михаил Глущенко, успевший побывать депутатом Госдумы, назвал в качестве заказчика убийства Галины Старовойтовой Владимира Барсукова (Кумарина), известного более как «ночной губернатор Петербурга».

Кто заказ убийство Галины Старовойтовой?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убийство Галины Старовойтовой заказал бывший депутат Глущенко

Его фамилию назвал следователям киллер (подробности)

К убийству Старовойтовой приложился “ночной губернатор” Петербурга?

Депутат Михаил Глущенко дает показания против Владимира Барсукова (подробности)

Главу тамбовской ОПГ, «ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам строгача

А «правая рука» криминального авторитета Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы (подробности)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ