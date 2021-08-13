Один из участников убийства Галины Старовойтовой подал прошение об условно-досрочном освобождении

Михаил Глущенко получил 17 лет за убийство Галины Старовойтовой, из которых отсидел 12. Фото: "КП" Архив

Один из участников убийства политика Галины Старовойтовой, застреленной в Петербурге в 1998 году, подал прошение в суд об условно-досрочном освобождении. Михаил Глущенко был осужден на 17-летний срок, из которого ему осталось отсидеть чуть больше пяти.

- 28.08.2015 Глущенко был осужден по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Суд приговорил Глущенко к 17 годам лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в 300 000 рублей. Началом исчисления срока является 16.06.2009, конец срока - 15.06.2026. Неотбытый срок - 5 лет 7 дней (на момент подачи ходатайства), - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По закону, подавать прошение об УДО можно, когда отбыто 2/3 срока, что в случае с Глущенко произошло. Как говорится в прошении, в период заключения Глущенко зарекомендовал себя с положительной стороны, он дисциплинирован, исполнителен, активно участвует в общественной жизни колонии, злостным нарушителем не признавался, взысканий не имеет, регулярно участвует в хозработах. Конфликтов с другими осужденными не имел, порядок не нарушает.

- В обращении к сотрудникам администрации вежлив и корректен, санитарно-гигиенические нормы соблюдает. Социальные связи не утратил, связь с родственниками регулярно поддерживает. Гражданских исков не имеет. Данные о личности Глущенко, его поведение во время предварительного следствия, судебного разбирательства, а также в период отбывания наказания свидетельствуют о том, что Глущенко не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания и к нему может быть применено УДО, - говорится в тексте ходатайства.

Галину Старовойтову застрелили в Петербурге в 1998 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Там также отмечается, что осужденный имеет постоянное жилье в Петербурге, является заслуженным тренером России, мастером спорта международного класса по боксу. За одного из участников убийства Старовойтовой уже поручился «ряд общественных деятелей», которые готовы оказывать поддержку в реализации его профессиональных спортивных навыков.

- Глущенко готов и дальше участвовать в развитии спорта и физической культуры, выступать в качестве мецената в проведении спортивных турниров по единоборствам, - отмечается в прошении.

Заседание, на котором рассмотрят вопрос о досрочном освобождении осужденного, назначено на 22 сентября.

Напомним, что именно Михаил Глущенко, успевший побывать депутатом Госдумы, назвал в качестве заказчика убийства Галины Старовойтовой Владимира Барсукова (Кумарина), известного более как «ночной губернатор Петербурга».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убийство Галины Старовойтовой заказал бывший депутат Глущенко

Его фамилию назвал следователям киллер (подробности)

К убийству Старовойтовой приложился “ночной губернатор” Петербурга?

Депутат Михаил Глущенко дает показания против Владимира Барсукова (подробности)

Главу тамбовской ОПГ, «ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам строгача

А «правая рука» криминального авторитета Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы (подробности)