Путешествия начинаются в Авто Премиуме

Путешествие в Выборг. Фото: Евгений Соловьев.

Если вы планируете свой отпуск и мечтаете об автопутешествии, август - время, когда мечты сбываются. «Авто Премиум», группа официальных дилеров ŠKODA в Санкт-Петербурге, предлагает летние выгоды на популярные модели марки.

До конца лета ŠKODA SUPERB приобретать выгоднее до 137 000 рублей,ŠKODA KODIAQ - обойдется вам с выгодой до 115 100 рублей, а выгода на ŠKODA KAROQ составит до 52 600 рублей.

Вы будете приятно удивлены экономичностью и динамикой чешских автомобилей. Например, ŠKODA SUPERB (1.4 TSI / 150 л.с.) способен разогнаться до 100 км/час за 8,6 секунд, а расход топлива составит 7,7/5,4 л в городском и загородном цикле соответственно. Не менее впечатляющие характеристики у ŠKODA KODIAQ и ŠKODA KAROQ. ŠKODA KAROQ (1,6 MP, 110 л.с.) разгоняется до 100 км/час за 11,3 секунды, а расход топлива составит 9,0/6,0 л, соответственно. ŠKODA KODIAQ тоже порадует вас экономичностью. В загородном цикле он израсходует 5,8 л (9,2 л в городском цикле) бензина на 100 км и способен разогнаться до 100 км/час за 9,3 секунды (модель с бензиновым двигателем 1,4 TSI).

Это значит, что поездка, например, в Выборг, на любой из этих моделей будет стоить вам не более трети бака топлива. А в Выборге много увлекательных локаций, наиболее примечательные из которых – средневековый замок с высокой башней Олафа, Выборгский старый рынок и часовая башня, построенная без фундамента на огромном природном валуне.

Фото: Евгений Соловьев.

Автопутешествие пройдет веселее в хорошей компании или с семьёй. Ваши близкие оценят комфорт и множество полезных опций SIMPLE CLEVER в комплектации любой ŠKODA. Для безопасного путешествия детей в дилерских центрах можно приобрести автокресла по возрасту ребенка, а для домашних питомцев - заказать оригинальные аксессуары из фирменного каталога ŠKODA.

В шоу-румах «Авто Премиума» открыты отделы оригинальных деталей и аксессуаров, где можно укомплектовать автомобиль полезными и нарядными аксессуарами для путешествий и даже велосипедами для прогулок в местах, недоступных автомобилю.

Специалисты дилерских центров «Авто Премиум» предложат вам тест-драйв любой из заинтересовавших вас моделей и подберут наиболее оптимальную программу покупки, в том числе и в кредит на уникальных для ŠKODA условиях, которые не предложат вам ни в одном дилерском центре другой марки.

Фото: Евгений Соловьев.

Путешествуйте подальше и побольше на автомобилях ŠKODA от «Авто Премиума»!

Подробнее о выгодных предложениях на покупку ŠKODA читайте на официальном сайте.

Автомобили ŠKODA в наличии можно посмотреть и забронировать в режиме реального времени на автомобильной витрине «Авто Премиума» по ссылке.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.