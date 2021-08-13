С утра до ночи рубит дрова, чтобы не сойти с ума: Петербуржец, потерявший на Камчатке жену и сына, отказывается уезжать с места крушения вертолета

Михаил М. спасся благодаря случайности - потоком воды его выбросило из салона вертолета. Жену и сына Михаила, судя по всему, утянуло на дно. Фото: Соцсети

На берегу Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике, где 12 августа совершил жесткую посадку вертолет МИ-8, вот уже вторые сутки ведутся поисковые работы – спасатели разыскивают тела пропавших без вести туристов из Москвы и Северной столицы. Вместе со специалистами на месте крушения остаются двое петербуржцев: Михаил М. и Виктор С.

Михаил, как уже писала «Комсомолка», один из выживших после крушения. Вместе с женой и сыном он вообще оказался на борту вертолета случайно - семья полетела вместо своих друзей, которые заболели. В итоге Михаилу удалось спастись, а вот его близких до сих пор ищут.

- Михаил сейчас находится в лагере спасателей, - рассказал «КП-Петербург» источник, знакомый с ситуацией. – Он постоянно просит дать ему какую-нибудь работу, чтобы отвлечься от горя и не сойти с ума. Почти не отдыхает. Вчера, например, он весь день рубил дрова для бани.

Восьмерых пропавших без вести ищут спасатели, военные и ученые. Фото: Главное управление МЧС России по Камчатскому краю

Покидать место крушения Михаил отказывается – он намерен оставаться там, пока водолазы не найдут его жену и сына.

- Вместе с ним там же остается его друг Виктор, - уточняет источник. – Он профессиональный психолог, выступает в качестве моральной поддержки.

Как долго еще продлятся поиски – неизвестно. На месте работает аварийно-спасательный отряд Тихоокеанского флота совместно с МЧС России и сотрудниками Кроноцкого заповедника. Поиски затрудняет то, что вертолет после падения практически мгновенно ушел на большую глубину – по разным оценкам, она составляет от 110 метров.

Катастрофа на Курильском озере случилась в четверг, 12 августа. На борту вертолета МИ-8, потерпевшего крушение, находилось 16 человек - трое членов экипажа, девушка-гид и экскурсионная группа. Восемь из них удалось спасти. Еще восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

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