Американская подруга ленинградских рокеров Джоанна Стингрей: «Все, что у меня есть сегодня, дала мне Россия»

Джоанна Стингрей обожает Россию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

40 лет назад в городе на Неве основали легендарный Ленинградский рок-клуб. Его «крестной мамой» стала американка Джоанна Стингрей. Она быстро сдружилась с музыкантами, привозила им в подарок из США инструменты, аппаратуру и самую модную на то время одежду. Благодаря ее усилиям Виктор Цой, Борис Гребенщиков и другие рок-музыканты стали известны на Западе. Сейчас вся эта история больше похожа на фильм. Заокеанская подруга русских рокеров рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM), за что любит Россию, как сейчас живет и как смотрит на свою ленинградскую часть жизни спустя десятилетия.

Джоанна Стингрей в студии Радио Комсомольская правда в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Я БЫЛА ДЛЯ НИХ КАК САНТА КЛАУС»

- Вы суперзвезда! Часть ленинградской рок-тусовки, дружили с Цоем, продолжаете дружить с Гребенщиковым и Кинчевым. Многие считают, что главное ваше достижение в том, что благодаря вам за рубежом узнали о советских рокерах. А что вы считаете своим главным персональным достижением?

- Это все было давно. Сейчас я понимаю, что вся эта музыка, все эти люди - это то, что сделало меня тем человеком, которым я являюсь сейчас. Гребенщиков, Курехин, Цой - они дали мне все. Я была молодой американкой, которая не знала жизни. Все, что у меня есть сегодня, дала мне Россия.

- 35 лет назад вы выпустили знаковый альбом «Red Wave » - первый на Западе с записями нового русского рока. Почему в него вошла музыка групп «Аквариум», «Кино», «Алиса» и «Странные игры»? Это был ваш выбор или кто-то вам подсказывал?

- Сначала мы хотели делать пластинку Бориса Гребенщикова, но потом я подумала, что это первая пластинка, поэтому лучше несколько групп собрать. Посоветовалась с Гребенщиковым, и он меня поддержал.

- В прошлом вы, как и ваши легендарные друзья, тоже музыкант, певица. Были ли моменты, когда вы говорили, например, Виктору Цою: «Здесь в песне лучше сделать так, а здесь немного по-другому?»

- Я не писала песни вместе с Цоем. Я помогала ему с текстом для одной песни на английском языке. Иногда он спрашивал про одежду: что я думаю о том, как он выглядит. Хорошо помню, как он писал мне: «Если сможешь, найди мне белые сапоги». Для меня это было в радость. Я была для них как Санта Клаус. Любой человек хочет быть счастливым и радостным, а я испытывала это, когда дарила подарки, привозила им то, что было нужно.

А вот с Сергеем Курехиным (музыкант-авангардист, композитор, создатель и руководитель группы «Поп-механика». - Прим. ред.) мы писали вместе песни. Он меня учил.

Джоанна Стингрей и ее российские друзья-музыканты. Фото: личный архив героя публикации.

«КОГДА ТЫ МОЛОДОЙ, ТЫ БЕССТРАШНЫЙ»

- Находясь в Советском Союзе или чтобы туда попасть, вы не раз рисковали. Как вы сейчас на это смотрите?

- Сейчас я старше, у меня есть дочь Мэдисон, которой 25 лет. Если бы она захотела сделать то, что сделала я, то я бы сказала ей нет! Конечно, когда ты молодой, то ты не думаешь ни о чем. Ты делаешь то, что хочешь. Ты бесстрашный.

- Судя по вашим книгам, вы восхищались Россией и русскими во времена Советского Союза. Сейчас у вас Россия тоже вызывает дикий восторг?

- Я прожила три периода в России. Сначала был коммунизм и мне, как западному человеку, было интересно. Тогда на улицах ничего не происходило, а за дверями домов было все - вечеринки, тусовки, музыка. Потом - гласность, которой все в России были рады. Затем - капитализм, самое неинтересное время. Сейчас Россия, конечно, другая. Поменялось много, особенно в Москве. Это большой бизнес-город, как Нью-Йорк. В Петербурге изменений меньше. Когда сюда приезжаю, то чувствую себя как дома. Мне здесь комфортнее, чем в Москве. Тут совершенно другая энергетика, есть что-то волшебное.

- Почему вы не стали русской американкой?

- Столько раз у меня были проблемы с визой, поэтому очень хочу русский паспорт (смеется). Это сделает мою жизнь проще. Поэтому, если есть для меня русский паспорт, то, пожалуйста. Я чувствую себя не только американкой, но и русской.

У Джоанны Стингрей есть 25-летняя дочь Мэдисон от российского музыканта Александра Васильева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если бы в 1996 году вы остались в России, скорее всего, смогли бы сделать здесь потрясающую карьеру. Почему этого не сделали?

- У меня были планы: когда родится Мэдисон, я верусь в Россию. Однако потом решила, что лучше остаться в Америке. Рядом мама, которая всегда сможет помочь. Тем более тогда Россия была похожа на Дикий запад, а я хотела спокойной жизни. Интересно сейчас поразмышлять об этом... Действительно, а что было бы, если бы я все-таки осталась здесь?

«ТАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ»

- Три года назад ваша дочь Мэдисон впервые побывала в России и осталась под впечатлением. Что ее больше всего удивило?

- Она была в России, когда ей было 8 лет. Тогда был праздник - 20 лет, как я впервые приехала в Россию. Она не понимала, зачем мама разговаривает на русском, почему она поет и в ответ все кричат. Но в мае 2018 она сказала, что мы должны поехать в Россию. Не знаю, почему. У нас были другие планы. Мы должны были отправиться в Финляндию и Норвегию, но полетели в Россию. Три дня мы провели в Санкт-Петербурге. Встретились с Юрием Каспаряном. Мэдисон очень понравилась его энергия. Потом увиделись с Борисом Гребенщиковым. Мы сидели у него в квартире, они разговаривали на философские темы. И в какой-то момент я смотрю на свою дочь и понимаю, что это же с Гребенщиковым, только 30 лет назад. После этого разговора она попросила дать мне третью часть моей книги, хотя раньше, когда я ее просила мне помочь, она не хотела. Вы не поверите, но она даже вышла на Невский проспект, когда не было машин, и закричала: «Я русская!»

- Ну так у нее же русские корни. Ее отец - Александр Васильев, экс-барабанщик рок-группы «Центр». В 2019 году он погиб. Они общалась?

- Они виделись, когда Мэдисон была маленькой. Он был очень смешным человеком, шутил. Ей это нравилось. Они были близки, но потом больше общались по телефону. Последний раз они разговаривали за два дня до его смерти. Она похожа на него внешне и по характеру. Если не хочет чего-то делать, то не будет.

Американская подруга ленинградских рокеров до сих пор слушает песни «Кино» и Бориса Гребенщикова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Чем она занимается?

- Сейчас пишет книгу, сценарий, новые песни. Мы много времени проводим в студии. Я ее продюсер.

- За эти годы вы внешне очень сильно изменились. Вместо той чудаковатой стрижки - прямые волосы. Когда вы смотрите на себя прежнюю, что чувствуете?

- Моя дочь, когда смотрит на мои фотографии, испытывает что-то страшное. А для меня это нормально. Это был мой стиль, так я чувствовала то время. В Америке блондинок всегда считали тупыми женщинами, но я была не такой (смеется). Именно поэтому у меня были светлые волосы и кое-где темные.

- Если бы можно было вернуться в то время, чтобы вы хотели изменить?

- Чтобы не погиб Цой, Коля Васин, Сергей Курехин. Чтобы мою визу не закрыли, ведь за то время, когда меня не пускали в Россию, я много всего пропустила. Я очень плохо себя тогда чувствовала. Тогда же не было айфонов, Интернета. Я часто плакала. Помню, что спустя шесть месяцев мама мне сказала: «Я все понимаю, Россия - это твоя жизнь, но так жить дальше нельзя».

Джоанна призналась: если бы можно было что-то изменить в прошлом, то она бы хотела, чтобы Виктор Цой остался жив... Фото: личный архив героя публикации.

СПРАВКА «КП»

Джоанна СТИНГРЕЙ родилась 3 июля 1960 года в Лос-Анджелесе в семье музыкального менеджера и танцовщицы. В 1984 году впервые посетила Советский Союз и Ленинград. Познакомилась с Гребенщиковым и очень быстро влилась в рок-тусовку. Последующие годы была связующим звеном советских музыкантов с Западом. В 1987 году вышла замуж за гитариста «Кино» Юрия Каспаряна, но брак не был долгим. Написала две книги - «Стингрей в Стране чудес» и «Стингрей в Зазеркалье», где откровенно рассказала о своих романах и приключениях в СССР, в том числе о том, как провозила контрабанду и сталкивалась со спецслужбами.

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