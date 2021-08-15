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Происшествия15 августа 2021 18:02

«Меня отстранили от работы, ребенка кормить нечем»: Водитель впервые озвучил свою версию взрыва автобуса в Воронеже и рассказал, как трагедия перевернула его жизнь

Алексей вспомнил, как проверял автобус перед выходом в рейс, а также объяснил, почему не верит в техническую неисправность машины и из-за чего стал затворником в своей квартире
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Водитель рассказал, как взрыв почти уничтожил его жизнь

Водитель рассказал, как взрыв почти уничтожил его жизнь

Фото: СОЦСЕТИ

При взрыве автобуса в Воронеже пострадали 24 человека, еще двое (женщины) погибли. В случившейся трагедии разбираются и следователи, и ФСБ, и Национальный антитеррористический комитет. Изначально была версия, что сдетонировало газовое оборудование, установленное в общественном транспорте. Но перевозчик, как и сам водитель эту версию в разговоре с силовиками отметали. «ПАЗ» ездил на дизельном топливе, и газовых баллонов в нем не было установлено. Сейчас следователи проверяют несколько версий случившегося. По одной из них, взорваться могло что-то лежавшее или установленное у печки автобуса. «КП» поговорила с водителем взорвавшегося «ПАЗа». Алексей впервые откровенно рассказал, что могло произойти в салоне автобуса, как он его проверял перед выездом, и как трагедия перевернула всю его жизнь.

«ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ НА РАБОТУ Я ЗАБРАЛ АВТОБУС ИЗ РЕМОНТА»

До взрыва Алексей год работал на этом «ПАЗе» и, по его словам, никогда никаких технических проблем не было.

- У меня автобус был технически исправен, - рассказал «КП» Алексей. - Никаких претензий к нему не было. Ранее выходил на нем, мог две недели работать без поломок. Вообще был идеальный автобус. Ничего с ним не было. Конструкция в автобусе не изменялась. Никакого газа мы не ставили, он был на дизеле. Это был мой завершающий круг в тот день. Минут через 40 я уже должен был быть дома. Весь день все было исправно. ФСБ знают маршрут движения - они все отследили, обследовали автобус. Я его сам не видел больше, он стоит на штрафстоянке. Автобус забирали туда без меня, я оттуда уехал с сотрудниками ФСБ. Они меня допрашивали. Сами мне ничего при этом не говорят.

Водитель совершал последний круг перед уходом с работы

Водитель совершал последний круг перед уходом с работы

Фото: СОЦСЕТИ

- Перед выездом на работу вы осматривали автобус?

- Конечно. Визуально всегда обхожу и смотрю, чтобы у автобуса не было никаких вмятин. Весь салон мне видно через окна. Именно то место, где было… вот взрыв. Это место мне видно было.

- Место взрыва, где именно оно?

- Заднее левое колесо.

- А это колесо, все рядом вы осматривали?

- После взрыва уже приротехники работали. Я перед сменой подошел, попробовал, все колеса целые стояли, накаченные. Потом после взрыва наружное колесо спустило. Может, осколком пробило. Не знаю.

Взрыв, по словам водителя, произошел возле колеса

Взрыв, по словам водителя, произошел возле колеса

Фото: СОЦСЕТИ

- Под автобусом смотрели?

- Под автобусом - всегда. Он выехал как раз с ямы после ремонта. Там ничего не было вообще. Я в этот день пришел автобус принимать. Визуально все хорошо было с автобусом.

«В ПЕЧКЕ НИЧЕГО НЕ БЫЛО СПРЯТАНО!»

- Говорят, что в печке могло что-то лежать, что взорвалось….

- Мальчик, зайди в любой «ПАЗик», посмотри печку визуально. Я все это глазами своими видел. Ничего у меня там не лежало!

- Печка сама могла взорваться?

- Вы подойдите к автобусу и посмотрите, что там может взорваться?! Я вам скажу: просто так они не взрываются.

- А печка рядом с колесом находится?

- Нет, там идут трубы отопления.

Причины взрыва автобуса неизвестны до сих пор

Причины взрыва автобуса неизвестны до сих пор

Фото: СОЦСЕТИ

- Тогда кто-то из пассажиров что-то принес?

- Может быть, это не доказано.

- Но тут два варианта всего…

- Я же не могу вам ответить, как там было. Изначально мне сказали, что взрывчатых веществ не обнаружено и все. Что могло взорваться, я не знаю. Думаете, я знаю? А если бы заложили ближе ко мне? Меня бы не было. Все сразу бы на меня повесили! Что хотите сказать, что я сам себе ущерб хотел причинить? Я почти год на этой машине отработал, никаких аварий у меня не было.

- Если бы вас не было, все бы повесили на вас?

- На меня бы проще было списать, что там газ стоял и все!

- Хорошо, ваше мнение, что там случилось. Вы анализировали ситуацию?

- Анализировал. Но мое мнение ничего не доказывает. Мне главное, чтобы оплатили все и никакого кипиша не было. Все было целый день спокойно у меня до самого вечера. Никаких нервов у меня не было. Ни с кем не ругался. Все было тихо и мирно.

Взрыв, по словам водителя, произошел возле колеса

Взрыв, по словам водителя, произошел возле колеса

Фото: СОЦСЕТИ

«Я НЕ ЗНАЮ, КТО ИЗ ПАССАЖИРОВ ПОДЛОЖИЛ ЭТО»

- Ничего подозрительного не заметили? Каких-то пассажиров?

- Нет-нет. Я столько работаю, но такого не видел никогда, я сам шокирован. Меня не осматривали ни врачи, ничего, а я тоже оглушен! У меня уши болят. Я тоже дома сижу. У меня тут маленький ребенок 6 лет, а меня отстранили от работы. А мне надо его кормить. Чем? Я единственный работаю в семье. И квартира съемная. А еще вы мне кровь сворачиваете. Выхожу во двор, на меня все смотрят, косятся - «вот он!». А мне за людей обидно. Люди погибли (плачет). Это не ДТП, я не ехал в этот момент, люди на месте погибли. А я, как водитель, я за них отвечал!

Знаете, каково мне на душе?! Когда трупы, когда видишь, девушка без ног, и она еще разговаривает. А ее еще и спасти не смогли! Я сижу дома, и у меня на душе кошки скребут! Я за них отвечал! Я … [не знаю], кто занес эту бомбу или что там занес. У кого что взорвалось, все с пакетам ходят! Такие, как вы - без машины, ездите. И что, я теперь сумку должен проверять на входе?! Мне людей жалко. Лучше бы я один погиб сам. А они бы остались все живы. Потому что мне в душе теперь плохо. А тут еще следователи таскают. Еще раз говорю, да лучше бы я сдох, проще бы было всем. На меня бы повесили. А могли бы и возле меня ведь подложить что-то, да где угодно! Не только в моем автобусе. В мирное время мы живем. Никакой войны. У меня просто на душе все переворачивается.

- То есть, вы считаете, что вам все-таки что-то взрывчатое подложили в автобус?

- Вы сами определяйте, без доказательств не могу ничего сказать. Но это дело на контроле у ФСБ. Местная полиция этим не занимается. Если ФСБ забрали, значит все - это серьезно. Я ни при чем. А меня взывают и опрашивают все. И так каждый день! Думаете, мне приятно? Да лучше бы я в ДТП обычное попал!

Сейчас следователи продолжают разбираться в трагедии.

Воронежцы несут цветы к месту взрыва маршрутки

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