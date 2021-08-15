«Меня отстранили от работы, ребенка кормить нечем»: Водитель впервые озвучил свою версию взрыва автобуса в Воронеже и рассказал, как трагедия перевернула его жизнь

Водитель рассказал, как взрыв почти уничтожил его жизнь Фото: СОЦСЕТИ

При взрыве автобуса в Воронеже пострадали 24 человека, еще двое (женщины) погибли. В случившейся трагедии разбираются и следователи, и ФСБ, и Национальный антитеррористический комитет. Изначально была версия, что сдетонировало газовое оборудование, установленное в общественном транспорте. Но перевозчик, как и сам водитель эту версию в разговоре с силовиками отметали. «ПАЗ» ездил на дизельном топливе, и газовых баллонов в нем не было установлено. Сейчас следователи проверяют несколько версий случившегося. По одной из них, взорваться могло что-то лежавшее или установленное у печки автобуса. «КП» поговорила с водителем взорвавшегося «ПАЗа». Алексей впервые откровенно рассказал, что могло произойти в салоне автобуса, как он его проверял перед выездом, и как трагедия перевернула всю его жизнь.

«ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ НА РАБОТУ Я ЗАБРАЛ АВТОБУС ИЗ РЕМОНТА»

До взрыва Алексей год работал на этом «ПАЗе» и, по его словам, никогда никаких технических проблем не было.

- У меня автобус был технически исправен, - рассказал «КП» Алексей. - Никаких претензий к нему не было. Ранее выходил на нем, мог две недели работать без поломок. Вообще был идеальный автобус. Ничего с ним не было. Конструкция в автобусе не изменялась. Никакого газа мы не ставили, он был на дизеле. Это был мой завершающий круг в тот день. Минут через 40 я уже должен был быть дома. Весь день все было исправно. ФСБ знают маршрут движения - они все отследили, обследовали автобус. Я его сам не видел больше, он стоит на штрафстоянке. Автобус забирали туда без меня, я оттуда уехал с сотрудниками ФСБ. Они меня допрашивали. Сами мне ничего при этом не говорят.

Водитель совершал последний круг перед уходом с работы Фото: СОЦСЕТИ

- Перед выездом на работу вы осматривали автобус?

- Конечно. Визуально всегда обхожу и смотрю, чтобы у автобуса не было никаких вмятин. Весь салон мне видно через окна. Именно то место, где было… вот взрыв. Это место мне видно было.

- Место взрыва, где именно оно?

- Заднее левое колесо.

- А это колесо, все рядом вы осматривали?

- После взрыва уже приротехники работали. Я перед сменой подошел, попробовал, все колеса целые стояли, накаченные. Потом после взрыва наружное колесо спустило. Может, осколком пробило. Не знаю.

Взрыв, по словам водителя, произошел возле колеса Фото: СОЦСЕТИ

- Под автобусом смотрели?

- Под автобусом - всегда. Он выехал как раз с ямы после ремонта. Там ничего не было вообще. Я в этот день пришел автобус принимать. Визуально все хорошо было с автобусом.

«В ПЕЧКЕ НИЧЕГО НЕ БЫЛО СПРЯТАНО!»

- Говорят, что в печке могло что-то лежать, что взорвалось….

- Мальчик, зайди в любой «ПАЗик», посмотри печку визуально. Я все это глазами своими видел. Ничего у меня там не лежало!

- Печка сама могла взорваться?

- Вы подойдите к автобусу и посмотрите, что там может взорваться?! Я вам скажу: просто так они не взрываются.

- А печка рядом с колесом находится?

- Нет, там идут трубы отопления.

Причины взрыва автобуса неизвестны до сих пор Фото: СОЦСЕТИ

- Тогда кто-то из пассажиров что-то принес?

- Может быть, это не доказано.

- Но тут два варианта всего…

- Я же не могу вам ответить, как там было. Изначально мне сказали, что взрывчатых веществ не обнаружено и все. Что могло взорваться, я не знаю. Думаете, я знаю? А если бы заложили ближе ко мне? Меня бы не было. Все сразу бы на меня повесили! Что хотите сказать, что я сам себе ущерб хотел причинить? Я почти год на этой машине отработал, никаких аварий у меня не было.

- Если бы вас не было, все бы повесили на вас?

- На меня бы проще было списать, что там газ стоял и все!

- Хорошо, ваше мнение, что там случилось. Вы анализировали ситуацию?

- Анализировал. Но мое мнение ничего не доказывает. Мне главное, чтобы оплатили все и никакого кипиша не было. Все было целый день спокойно у меня до самого вечера. Никаких нервов у меня не было. Ни с кем не ругался. Все было тихо и мирно.

Взрыв, по словам водителя, произошел возле колеса Фото: СОЦСЕТИ

«Я НЕ ЗНАЮ, КТО ИЗ ПАССАЖИРОВ ПОДЛОЖИЛ ЭТО»

- Ничего подозрительного не заметили? Каких-то пассажиров?

- Нет-нет. Я столько работаю, но такого не видел никогда, я сам шокирован. Меня не осматривали ни врачи, ничего, а я тоже оглушен! У меня уши болят. Я тоже дома сижу. У меня тут маленький ребенок 6 лет, а меня отстранили от работы. А мне надо его кормить. Чем? Я единственный работаю в семье. И квартира съемная. А еще вы мне кровь сворачиваете. Выхожу во двор, на меня все смотрят, косятся - «вот он!». А мне за людей обидно. Люди погибли (плачет). Это не ДТП, я не ехал в этот момент, люди на месте погибли. А я, как водитель, я за них отвечал!

Знаете, каково мне на душе?! Когда трупы, когда видишь, девушка без ног, и она еще разговаривает. А ее еще и спасти не смогли! Я сижу дома, и у меня на душе кошки скребут! Я за них отвечал! Я … [не знаю], кто занес эту бомбу или что там занес. У кого что взорвалось, все с пакетам ходят! Такие, как вы - без машины, ездите. И что, я теперь сумку должен проверять на входе?! Мне людей жалко. Лучше бы я один погиб сам. А они бы остались все живы. Потому что мне в душе теперь плохо. А тут еще следователи таскают. Еще раз говорю, да лучше бы я сдох, проще бы было всем. На меня бы повесили. А могли бы и возле меня ведь подложить что-то, да где угодно! Не только в моем автобусе. В мирное время мы живем. Никакой войны. У меня просто на душе все переворачивается.

- То есть, вы считаете, что вам все-таки что-то взрывчатое подложили в автобус?

- Вы сами определяйте, без доказательств не могу ничего сказать. Но это дело на контроле у ФСБ. Местная полиция этим не занимается. Если ФСБ забрали, значит все - это серьезно. Я ни при чем. А меня взывают и опрашивают все. И так каждый день! Думаете, мне приятно? Да лучше бы я в ДТП обычное попал!

Сейчас следователи продолжают разбираться в трагедии.

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