Провод с шеи ребенка изъяли с места обнаружения двух сожженных трупов в Ленобласти

Обгоревшие тела женщины и ребенка нашли в лесу под Рощино. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

Стали известны новые страшные подробности дела с предполагаемым убийством женщины и ребенка в Ленобласти. На обгорелые тела вечером минувшего воскресенья наткнулся грибник, отправившийся в лес неподалеку от станции «63-й километр» под Рощино. После обследования трупов экспертами оказалось, что погибшего малыша могли задушить.

- 15 августа в 17:45 в полицию поступило сообщение о том, что в 200-300 метрах от железнодорожной платформы «63-й км», в лесном массиве, он обнаружил обгоревший труп человека. Прибывший на место оперативник нашел обгоревшие трупы неизвестной женщины 20-25 лет и ребенка на вид 2-2,5 года. С места происшествия следователями изъято: зажигалка, крышка от канистры, оплавленный мобильный телефон, провод с шеи ребенка, цепочка, крест, медальон, - сообщает источник «КП-Петербург».

Кроме этого, следователи нашли кассовый чек, тканевую перчатку, фрагмент женской сумки, две чайные ложки и связку ключей.

По словам обнаружившего тела грибника, его внимание привлекло обугленное снизу дерево, стоящее неподалеку от свалки. На земле у дерева он увидел обгоревший человеческий силуэт - голову и плечи. Ближе подходить не стал и сразу вызвал полицию.

Работы на месте обнаружения тел велись всю ночь и будут продолжены в понедельник. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».