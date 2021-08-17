Беглов: КАД подойдет к пределу пропускной способности через несколько лет

КАД-1 уже скоро подойдет к пику нагрузки, к этому моменту вокруг города должна появиться КАД-2.

Вопрос строительства КАД-2 вокруг Петербурга был еще раз поднят во время визита губернатора Северной столицы в Москву. Там Александр Беглов встретился с руководством госкомпании «Автодор» и напомним, что существующая ныне кольцевая трасса едва справляется с нагрузкой и вскоре грозит встать в одну большую пробку.

- Мы уже тогда (при строительства КАДа - прим.ред.) понимали, что одного кольца хватит лет на 15-20 максимум. Так и получилось. Сегодня действующая кольцевая, особенно ее восточная часть, работает с большой нагрузкой. Прилегающие территории активно осваиваются городом и областью. Через несколько лет КАД подойдет к пределу своей пропускной способности, - заявил губернатор, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Он отметил, что при проектировании первого КАДа изначально предусматривалось появление КАД-2. И сейчас настал момент, когда надо строить. Иначе коллапса городу не избежать. Новая дорога должна появиться к моменту, когда нынешняя кольцевая исчерпает свои возможности.

КАД-2 может пойти по "бетонке", а земли между кольцами застроят жильем. Фото: Ольга ЖУК

Напомним, что ранее идею создания КАД-2 по примеру Московской Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) поддержал президент России Владимир Путин.

Основой для новой трассы может стать старая военная дорога, ныне А-120 - «бетонка», как ее называют водители. Такой вариант наиболее экономичен - не придется тратить большие средства на выкуп земель, что «съело» около трети сметы на строительстве ЦКАД в Подмосковье.

При этом «бетонку» придется расширить и сделать современной.

- Новая КАД-2 должна быть по три полосы в каждую сторону, но пусть хотя бы по две. Плюс развязки на разном уровне, полосы съезда и разгона, разделительные полосы и отбойники, освещение по стандарту - «полный фарш». Простой дороги нам не надо, «бетонка» у нас уже есть. Нужна трасса, по которой можно ехать по-человечески, - рассказал «КП-Петербург» автоэксперт Дмитрий Попов.

При этом власти и Петербурга и Ленобалсти рассчитывают, что появление КАД-2 даст толчок развитию обоих регионов, А территории между кольцами получат активное развитие и будут застраиваться. В основном жильем.

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