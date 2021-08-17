Полиция разыскивает родителей маленькой девочки, одиноко гулявшей по Петербургу

В Петербурге ищут родителей брошенной девочки, которой на вид примерно пять лет.

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает родителей маленькой девочки, которая гуляла без присмотра взрослых на Дальневосточном проспекте. За малютку начали беспокоиться прохожие. Полицейские забрали потеряшку в местный отдел МВД. На вид девочке 5 лет. Она говорит, что ее зовут Валерия Макарова, а маму с папой – Наталья и Иван.

- Девочку обнаружили у дома №16, корпус №2 на Дальневосточном проспекте. Была одета в розовую кофту с капюшоном, джинсовую юбку черного цвета, розовые колготки и светлые босоножки. Сама она худого телосложения, славянской внешности, ростом от 122 до 130 сантиметров, с карими глазами и русыми волосами, заплетенными в косички, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Если вам что-то известно о местонахождении родственников девочки, то просьба как можно скорее сообщить об этом по телефону 573-57-15.

ОБНОВЛЕНО:

Родителей девочки нашли.

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