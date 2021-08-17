Полиция нашла мать 5-летней девочки, одиноко гулявшей по Петербургу

Полицейские нашли мать маленькой девочки, гулявшей в одиночестве по Петербургу. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полицейские оперативно установили личности родителей пятилетней девочки, которая без присмотра взрослых гуляла на востоке Петербурга. Напомним, одинокую малышку подобрали сотрудники МВД у строительного магазина возле одного из домов на Дальневосточном проспекте. К счастью, ребенок знал свою имя и фамилию, а также как зовут маму и папу.

- Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции родители девочки были установлены, ребенка передали матери. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, - коротко рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Причины, по которой мать оставила девочку в одиночестве, не сообщаются.