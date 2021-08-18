«Девочка сидела на матрасе в заброшенном доме»: Полицейский пес Меркурий из Петербурга получил итальянскую премию за спасение школьницы от насильника

Волк спас девочку от насильника Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мокрый нос, уши востро, хвост пистолетом. Знакомьтесь, это служебный пес Волк-Меркурий. Полицейская овчарка уже 9 лет служит в кинологическом центре МВД Петербурга и Ленобласти. Неформально его называют местным «Рексом». Но герою американского сериала не приходилось иметь дело с настоящими преступниками. А Меркурий встречает и ловит их почти каждый день. И недавно Волк прославился не только на всю Россию, но и на весь мир. Заслуги служебного пса заметили в Европе. Меркурий стал первой за 60 лет собакой из России, которая удостоилась итальянской премии «За верность». Российскую овчарку наградили за спасение 15-летней школьницы от изнасилования в сентябре 2020 года. Меркурий буквально вырвал девочку «из лап» извращенца.

«СПАСЛИ ДЕВОЧКУ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»

- Мы очень быстро сработали, - треплет пса по голове кинологи Мария Копцева. - Девушка пропала вечером 9 сентября, когда пошла погулять, но домой так и не вернулась. Обеспокоенная мать заявила в полицию. Наши коллеги сделали запросы, по биллингу установили примерное место нахождения телефона. Мама ребенка дала нам наволочку, на которой спала девочка. По ней мы и взяли след. Шли недолго, в районе пропажи девочки стояли два заброшенных здания. К одному из них и привел нас Волк-Меркурий.

Волк взял след ребенка по наволочке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пес привел полицейских к многоквартирному расселенному дому. В одной из квартир и прятался преступник.

- Там обвалившаяся лестница, битое стекло валяется. Волк привел нас в квартиру, где в одной из комнат и прятался преступник. Там на полу лежал матрас. Девочка сидела на нем. Преступник был рядом, - вспоминает Мария. – Когда он нас увидел, сначала удивился, а потом испугался. В глазах читался страх. К счастью, он не успел ничего сделать со школьницей. Преступление предотвратили в последний момент.

Девочка была в шоке. От испуга она тут же выбежала на улице. Ее ждала встреча с мамой.

- Все радовались, что девочка жива. Это было самое главное! – улыбается кинолог. – Мама обнимала ее и плакала. Она просто все время не переставала плакать. Потом, конечно, поблагодарила нас. Такое состояние людей я прекрасно понимаю. К счастью, все обошлось. Ну, а в Меркурии я всегда уверена. Мы ехали с одним настроем – найти ребенка. И у нас получилось. Просто когда дело касается детей – всегда выкладываешься на полную.

Волк найдет и разбойника, и убийцу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«И БАБУШКУ ОТ ГРАБИТЕЛЕЙ СПАСЕТ, И ПРЕСТУПНИКА ЗА ЗАМУРОВАННОЙ СТЕНОЙ НАЙДЕТ»

К слову, это не первое достижение Волка. Он помогал ловить и грабителей кур, и разбойников, и воров, обокравших бабушек. И даже убийц. Одно из самых интересных его достижений – Меркурий помог найти подозреваемого, который был … замурован в стене!

- У нас был вызов - мошенник спрятался в трехэтажной квартире, - улыбается кинолог. - Сотрудники искали сами, поднимали вентиляции. Но того нигде нет. Очень тяжело было искать. Квартира просто огромная. Там еще подсобные помещения. Нам дали штаны и мы стали все прорабатывать. Дошли до третьего этажа. Там сауна, бассейн, спортзал. Волк меня сразу туда повел к стене - ребята, смотрите здесь. Оказалось, что там была двойная стена, замаскированная дверь. Мошенник прятался за стеной в тайнике.

Меркурий - русский "Рекс" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вне службы же Меркурий очень игривый и любвеобильный пес. Любит, когда его гладят. Треплют за ушком и просто играют с ним.

- Он игривый и ласковый. У нас одна жизнь на двоих, он вошел в мою семью, ребенок мой играет с ним. Мы с ним вместе живем. Вместе отдыхаем. Рыбу ловим. На пляже валяемся, - делится кинолог. - Проблем с Волком нет никаких. Часто кладет лапу мне на коленку, чтобы ее гладили, нравится прижиматься ко мне. С удовольствием пообщается с новыми людьми, даст лапу при знакомстве. Любит мясо и сосиски. С удовольствием ест овощи и фрукты. В плане еды служебные собаки не очень избалованы.

Волк готовится к почетной пенсии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас Волку уже 9 лет и он готовится к пенсии. Ну, а спасенная девочка планирует стать сотрудницей полиции. Что же касается награды, то, по словам Марии, для них главное – это спасенные люди.

- Награда для нас то, что мы смогли помочь девочке. Да и просто приятно, что люди слышат не только что-то плохое в плане новостей, но и хорошие случаи спасения, - улыбается Мария.