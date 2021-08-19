Лежать, руки за голову: Причиной перестрелки между уроженцами Кавказа на Сенной площади стал спор из-за девушки

Уроженец Назрани выстрелил в земляка из-за девушки. Его задержала полиция. Фото: кадр с видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Спор из-за девушки стал причиной разборки со стрельбой, произошедшей в ночь на 18 августа в самом центре Петербурге. На Сенной площади два молодых уроженца Кавказа эмоционально выясняли отношения, а потом один достал пистолет и выстрелил второму в грудь.

- Полицейские задержали 26-летнего уроженца Ингушетии. У мужчины был изъят травматический пистолет. Потерпевший, 24-летний молодой человек, в тяжелом состоянии госпитализирован. Конфликт произошел из-за девушки. В настоящее время стрелявший задержан. Полиция намерена ходатайствовать об аресте подозреваемого, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Несмотря на то, что оружие было травматическим, пострадавшему пулей раздробило палец на руке и пробило грудь. Сейчас за жизнь молодого человека сражаются врачи одной из городских больниц.

А в отношении второго претендента на руку прекрасной дамы возбуждено уголовное производство по статье «Хулиганство с применением оружия». Известно, что оба участника драмы - уроженцы города Назрань.

Сам стрелявший заявил, что произошла драка и он вынужден был применить травмат для самозащиты. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы, расследование дела продолжается.