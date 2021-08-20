Дожди пройдут в субботу и воскресенье в Петербурге

Переменная облачность и небольшие дожди ждут петербуржцев в выходные. Фото: Артем КИЛЬКИН

Три дня дождей пообещали петербуржцам метеорологи. Осадки, пусть и кратковременные, придут в город в пятницу, субботу и воскресенье. «Спасибо» за это надо сказать циклону, который прошелся разрушительным вихрем по Москве, но по дороге в Северную столицу растерял силу и потратит на Северо-Западе России лишь остатки сил.

- Сейчас влияние этого циклона проявляется только в кратковременных дождях, которые будут и в течение ближайших дней, в том числе, в выходные. Но эти дожди пройдут лишь местами, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Гроз или шторма прогноз не обещает, но и штиля ждать не приходится. В ближайшие выходные в Петербурге будет преимущественно умеренный юго-западный ветер, а также переменная облачность.

Что касается температуры, то жара ушла окончательно. Воздух прогревается все меньше, чувствуется дыхание приближающейся осени. В пятницу, как и в субботу с воскресеньем днем будет от +18 до +21, что близко к норме для конца августа, ночью термометры покажут от +13 до +15, а местами до +10-12 градусов.

Ну а на следующей неделе станет еще прохладнее: от +15 до +20 днем и +8...+12 ночью.