Беглов призвал не допустить «взрывного роста заболеваемости» в Петербурге

Власти призывают не допустить резкого подъема заболеваемости осенью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга призвал горожан вакцинироваться, чтобы не допустить «взрывного роста заболеваемости» коронавирусом. Он может произойти осенью, когда начнется учебный год, в город вернутся отпускники и дачники. Вдобавок из-за перемены погоды произойдет сезонный подъем простудных заболеваний.

- Настоятельно призываю сделать прививку тех, кто еще этого не сделал. Впереди новый учебный год, дети, их родители, бабушки и дедушки возвращаются после летнего отдыха, возрастает нагрузка на общественный транспорт. Мы не должны допустить взрывного роста заболеваемости, а это сейчас зависит от каждого из нас. Позаботьтесь о себе и своих близких, - заявил Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Это заявление губернатор сделал после поступления в город третьей за двое суток партии вакцины. 20 августа на фармбазу привезли 38 400 комплектов доз препарата «Спутник V». А 19 августа здесь приняли 6240 доз «КовиВака» и самую крупную за все время партию «Спутника Лайт» - в город пришло почти 133 тысячи доз однокомпонентной вакцины. Для приобретения иммунитета требуется сделать лишь один укол, в отличие от других вакцин.

- В Петербурге создан большой запас разных видов вакцины. Каждый может выбрать в зависимости от состояния здоровья. Также у горожан широкий выбор мест, где можно вакцинироваться: работают 165 прививочных пунктов, - отметил Беглов.

Напомним, что по прогнозам специалистов по математическому моделированию распространения коронавируса Центра НТИ СПбПУ, новая волна ковида может накрыть Петербург с середины сентября.

- В сентябре у нас, безусловно, вырастет число социальных контактов – люди вернутся из отпусков, дети пойдут в детские сады и школы. Вернутся отдыхавшие за границей – и, вполне возможно, привезут с собой новые штаммы, до этого в России не представленные. Как всегда в сентябре, очень важный фактор – первокурсники и студенты. По нашим данным, от всего количества поступивших в петербургские вузы примерно 73% – иногородние. В том числе – первокурсники из тех регионов, где ситуация не такая благополучная, как у нас, - отмечает глава рабочей группы математического моделирования Алексей Боровков.