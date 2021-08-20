СКР предъявил обвинение: пара сатанистов призналась, зачем совершили два ритуальных убийства

Пара может быть причастна к ритуальным убийствам
Фото: СОЦСЕТИ
История родителей-сатанистов из Москвы Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко пронеслась по всей России. Пара сошлась на любви к сатанизму. Поначалу они увлекались безобидными обрядами, развешивали изображения дьявола, рисовали пентаграммы. Но вскоре им этого стало мало и они перешли к ритуальным убийствам. Своих жертв родители двоих детей выбирали из своих же - тех, кого считали псевдо-сатанистами. Жертвами Ольги и Андрея стали 27-летняя девушка из Москвы и 27-летний парень из Петербурга. Обоих парочка заманила в леса Ленобласти и Карелии, где и совершили жертвоприношение. "КП" подробно рассказывала их истории. И сейчас СКР впервые опубликовал видео допроса сатанистов.
- Вот там это было, - показывает на видео место убийства Ольга.
- Примерно, какие фразы были, слова (в момент жертвоприношения), - интересуются следователи.
Ольга рассказала, как пара убивала своих жертв
Фото: СОЦСЕТИ
- Не помню, - спокойно признается девушка.
- Хотя бы несколько...
- Смысл был в воззваниям к темным силам, - скупо признается Ольга.
На пару возбудили уголовное дело за убийство двух человек.
- Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся «сатане», которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями, - делятся в СКР.
Раньше Антон был обычным байкером
Фото: СОЦСЕТИ
Оба убийства были совершены еще в 2016 году. Первой, по версии следствия, убили москвичку. Ритуал проводили в Карелии. Там Трегубенко ударил ножом влюбленную в него сатанистку, совершив при этом некие мистические манипуляции.
Во втором убийстве кроме пары участвовали и их друзья. Сейчас их тоже задержали.
- Трегубенко и Большакова в 2016 году с целью религиозного убийства вступили в преступный сговор с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой–Хмурой и подыскали мужчину, который стал их жертвой, - сообщают следователи. - Находясь в лесу, соучастники избили мужчину и затем с помощью ножа совершили его убийство.
Жертва сатанистов пять лет числилась пропавшей
Фото: СОЦСЕТИ
Силовики уже нашли останки убитых.
Хмурые, как и сама пара сатанистов, уже задержаны. Трегубенко и Ольгу уже арестовали. Теперь очередь за их друзьями. Следствие будет просить арестовать их.
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