Четырехдневные поиски 1,5 годовалой девочки в Смоленской области завершены

Завершены четырехдневные поиски 1,5 годовалой Люды Кузиной в Смоленской области. Фото: ПСО "Сальвар"

В Смоленской области завершились поиски 1,5 годовалой девочки. Напомним, маленькая Люба (имя изменено - Прим.Ред) выбежала из дома в деревне Кобелево утром 17 августа. На четвертый день поисков о происшествии узнали по всей стране. К спецоперации подключились десятки волонтеров, а также полиция, военные и водолазы. Тысячи человек ежедневно наблюдали за новостями в соцсетях и СМИ, молясь за здоровье малышки. Ситуацию омрачало то, что в один из дней поисков шел ливень, а ребенок был без теплой одежды.

И вот, к вечеру пятницы, 20 августа, областной ПСО «Сальвар» опубликовал в своем Instagram радостную весть – Люба жива! Малышку нашли в лесу. Как ребенок выжил в суровых условиях, пока трудно представить. Все обстоятельства происшествия волонтеры обещают рассказать позже.

Больше 250 человек искали малютку. Проверяли каждую лесную яму, каждый деревенский колодец. Фото: vk.com/pso_salvare

- Сейчас отсутствует стабильная связь со штабом. Мы обязательно подготовим пост! – написали счастливые волонтеры.

Пока что поисковики просто благодарят тысячи сопереживающих людей, а также добровольцев из Москвы, Калуги, Брянска, Петербурга, Иваново и других городов, кто бросил все дела и помогал отыскать девочку.

ОФИЦИАЛЬНО

- Девочку обнаружили в лесу на расстоянии около 4 километров от места жительства семьи. Она находилась в сознании и сама отозвалась на голос. На теле ребенка имеются следы от укусов насекомых. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в СУ СК РФ по Смоленской области.

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