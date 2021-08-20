Рыдали даже мужики: Волонтеры опубликовали трогательные фото спасения пропавшей 1,5 годовалой девочки в Смоленской области

Волонтеры рассказали подробности спасения 1,5 годовалой малышки, потерявшейся в лесах Смоленской области. Фото: СОЦСЕТИ

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сальвар» опубликовали трогательные фотографии спасения 1,5 годовалой девочки, потерявшейся в лесах Смоленской области. Напомним, малютку искали четыре дня, задействовав больше 250 человек, в том числе полицию, военных и водолазов. Девочка пережила и холод, и голод, и укусы насекомых. Родную мать она встретила слезами и плачем. Глаза стали вмиг мокрые и у всего поискового штаба, даже у бывалых спасателей-мужиков.

Малютку тут же отдали матери по приезде в штаб. Фото: vk.com/pso_salvare

- Рыдал весь штаб. Плакали все – и закаленные жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали местные жители. Мы все ждали и верили, мы делали все, что было (и не было!) в наших силах – и вот оно, такое долгожданное и такое важное «НАЙДЕНА! ЖИВА!», - пишут сотрудники ПСО «Сальвар» в своей группе во «Вконтакте».

По словам волонтеров, малышку нашли в четырех километрах от штаба. Это подтверждают и в областном СК. Одна из поисковых групп остановилась на привал, как вдруг услышала тихий-претихий писк. Волонтеры встрепенулись, позвали голос, и вновь его услышали. Оказалось, малышка спряталась в корнях деревьев, поврежденных после бури. Там она находилась несколько дней после блужданий по лесу.

Девочка быстро скушала кашу после осмотра медиков. От матери она больше не отходила. Фото: СК РФ

- Девочка ослабла, была покусана насекомыми, но главное - живая! Она тут же протянула тонкие ручки, чтобы крепко-крепко прижаться к своим спасителям... Все наконец-то позади, все закончилось, - выдохнули спасатели.

По приезде в штаб малютку накормили кашей и напоили чаем и водой. Расследование уголовного дела, возбужденного СК, все еще продолжается. Добавим, что девочку искали добровольцы чуть ли не со всей России: Москвы, Петербурга, Калуги, Орла, Курска, Брянска и из других городов.

Смотреть видеосюжет Видео спасения 1,5 годовалой девочки, которая четыре дня блуждала по лесам Смоленской области

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