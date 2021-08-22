Минивен влетел в толпу людей на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге

Жуткая авария произошла в Кировском районе Санкт-Петербурга. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Минимум трое пострадавших с травмами разной степени тяжести, снесенный светофор и две разбитые машины – все это итог чудовищной аварии в Кировском районе Санкт-Петербурге, случившейся в это воскресенье, 22 августа. Видео и подробностями инцидента поделились очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Инцидент произошел на пересечении Ленинского проспекта с проспектом Народного ополчения. Участниками столкновения стали две иномарки «Форд» - легковушка и минивэн. Судя по записи с городских камер видеонаблюдения, водитель одного из них очень хотел проскочить на красный свет.

- Минивен пролетал на красный по Ленинскому и был отправлен в полет «Фокусом», - рассказывают свидетели происшествия. – После этого минивен с измененной траекторией сбил велосипедиста и пешеходов , переходящих Ленинский проспект по пешеходному переходу.

Удар вышел чудовищным – машина влетела в толпу людей, словно пушечное ядро. Кто-то успел отскочить, другим повезло меньше: так, одним из пострадавших оказался велосипедист, кроме того, по предварительным данным, тяжелые травмы получили мама с шестилетней дочкой. Точное количество пострадавших и их состояние в данный момент устанавливаются. На месте происшествия работают правоохранительные органы.