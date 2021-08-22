Очевидцы рассказали о состоянии ребенка, которого сбил минивен, влетевший в толпу людей на Ленинском проспекте

Всего в аварии, по предварительным данным, пострадало три человека.

В страшной аварии на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Народного ополчения пострадали три человека. Об этом в воскресенье, 22 августа, рассказали очевидцы случившегося в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб ВКонтакте.

- Шестилетняя девочка отделалась ушибами, - поделились свидетели случившегося. – У ее матери перелом предплечья. Кроме того, на пути летящей иномарки оказался велосипедист – у него диагностирована травма ноги.

Напомним: судя по видеозаписи инцидента, опубликованной в социальных сетях, водитель минивена очень хотел проскочить на красный свет. В итоге он не заметил второй автомобиль, двигавшийся по проспекту, и зацепил его по касательной, после чего машину развернуло и вынесло прямо на толпу людей на пешеходном переходе. В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Ведется проверка.