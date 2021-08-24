«Все, кто истерил - в больнице»: Маньяка задержали за серийные нападения на женщин в Петербурге

Серийного маньяка задержали в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге задержали серийного насильника, который орудовал в Приморском районе с апреля по август 2021 года. На счету подозреваемого как минимум семь жертв. Он нападал на женщин в безлюдных местах, бил, а после насиловал. О поимке маньяка 24 августа 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 20 августа в ходе оперативной работы по заявлениям, поступавшим в полицию Приморского района с 25 апреля по 19 августа 2021 года, сотрудниками полиции был задержан и полностью изобличен в совершении серии нападений на женщин 24-летний гражданин среднеазиатской республики. Он нападал на жертв в безлюдных местах, подходя к ним со спины, - рассказали в полиции.

Одна из жертв насильника Маргарита (имя изменено, прим.ред.) рассказала о случившемся в социальных сетях, чтобы предостеречь других женщин. Мужчина напал на нее вечером 15 августа на участке между Ольгино и Шуваловским проспектом. Девушке повезло чуть больше, чем остальным, так как большинство жертв после нападения оказались в больнице, а Маргарите удалось спастись от побоев.

На счету задержанного минимум 7 жертв, одна из них успела его сфотографировать

- Девоньки, вот что мне помогло - я пыталась с ним говорить: "как тебя зовут, пошли лучше ко мне, выпьем вина, давай пойдем за руку, как пара". Я не показывала признаков паники, была максимально собрана, говорила сильно и спокойно, не кричала, - рассказала девушка. - В отделении мне сказали, что все, кто сразу начинал истерить в больничке.

В полиции сообщили, что мужчина совершал насильственные действия сексуального характера, в результате которых не единожды причинял жертвам телесные повреждения. Одна из девушек, на которую напал маньяк, смогла его сфотографировать, так как рядом появился человек и насильник отстал от нее.

На данный момент возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и три уголовных дела об изнасиловании. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного еще 7-8 уголовных дел.

Полиция просит пострадавших от этого человека обращаться по телефонам 02 или 112.

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