Как умные часы помогают девочкам расти здоровыми

Бережному отношению к собственному организму нужно учиться, и в этом девочкам отлично помогут умные часы.

Собственное здоровье редко интересует подростков. Наоборот, в школьном возрасте дети часто склонны переоценивать возможности своего организма и ставить над собой не самые полезные эксперименты.

Например, девочки в погоне за идеальной фигурой часто сидят на низкокалорийных диетах и чересчур интенсивно тренируются в спортзале. Или, наоборот, не считают необходимым следить за питанием и давать себе физические нагрузки. Здоровый сон для юных барышень тоже не приоритет: гораздо интереснее сидеть ночами в соцсетях или играть в компьютерные игры.

К счастью, современные тренды направлены на более внимательное отношение к потребностям собственного организма. Сейчас много говорят о том, как важно заботиться о себе, следить за физическим и ментальным здоровьем, не гнаться за «идеальной» фигурой, концентрироваться на хорошем самочувствии. Бережному отношению к собственному организму нужно учиться, и в этом девочкам отлично помогут умные часы.

Какие часы подойдут?

На рынке сегодня – большой выбор моделей. Попробуем рассмотреть несколько бюджетных и вместе с тем функциональных вариантов. У производителя Amazfitесть две модели, которые идеально подойдут школьнице: это GTS 2 mini и BipUPro. Обе миниатюрные и легкие (19 и 31 грамм соответственно): их удобно носить круглые сутки, они комфортно ощущаются даже не тонком запястье. У GTS 2 miniкорпус из алюминия, у BipUPro - из поликарбоната, ремешки у обоих — из мягкого силикона. Аккумуляторы позволяют не беспокоиться о зарядке от одной до трёх недель в зависимости от интенсивности использования. У GTS 2 mini AMO LED-экран, у BipUPro - TFT, и у обоих есть функция Alwayson Display. Циферблаты и ремешки можно менять каждый день - под настроение или образ, а GTS 2 mini даже позволяет закачать любимые фотографии и поставить их на фон. А еще в часах можно принимать душ и плавать.

Обе модели оснащены полезными функциями, которые точно пригодятся девочке школьного возраста. Разберем их подробнее.

Как умные часы помогают следить за здоровьем?

Часы Amazfitнаблюдают за состоянием организма своей обладательницы. Они фиксируют: сердцебиение, количество и качество сна, количество пройденных шагов, уровень кислорода в крови, уровень стресса.

Все это выводится на экран часов и в приложение на смартфоне в виде простых и понятных графиков. Имея под рукой такие данные, гораздо проще нащупать «золотую середину» в физических нагрузках: часы подскажут, когда стоит снизить интенсивность тренировки, а когда - наоборот, вытащить себя из-за компьютера и пойти прогуляться с подругами.

В обеих моделях часов есть встроенные спортивные режимы, которые отслеживают прогресс в разных видах тренировок (60 разновидностей у BipUPro и 70 - у GTS 2 mini). Вот некоторые из них: бег, плавание, баскетбол, танцы, теннис, карате, силовые упражнения и другие. Часы фиксируют самые важные параметры (например, дистанцию и скорость пробежки) и сохраняют данные в приложении. Это очень хорошая мотивация к тренировкам, ведь прогресс, представленный в виде простых и понятных графиков, становится очевиден и стимулирует заниматься дальше.

Еще одна интересное опция умных часов Amazfit - это индивидуальная система оценки здоровья PAI, которая преобразует сложные данные о персональной активности пользователя в простую и понятную метрику. Норма - 100 PAI в неделю, и чтобы достичь её, девочке обязательно придется меньше сидеть в телефоне или компьютере и чаще выбираться на прогулки. Элемент соревнования очень мотивирует, да и для родителей такая информация будет полезной.

Кстати, с умными часами не составит трудности наладить режим сна. Данные о количестве и качестве сна, собранные часами, убедительнее маминых нотаций о том, что сидеть в телефоне перед сном вредно, а ложиться надо в десять. На экране все гораздо нагляднее: пересидела в соцсетях - получи плохой график сна, который подтверждается утренней вялостью. Ложишься спать вовремя? Часы обязательно это отметят, а ненавистная математика на следующий день покажется легкой и понятной.

Что важно для девочек?

Конечно, репродуктивное здоровье! Вот как умные часы Amazfit помогают следить за ним:

Интеллектуальный трекер менструального цикла анализирует полученные данные и на их основе прогнозирует наступление следующих месячных и дату овуляции. Так девочке будет проще следить за циклом и заметить, если в организме случится сбой.

Трекер физической активности позволяет регулировать нагрузку. С одной стороны, он мотивирует двигаться, что хорошо сказывается на здоровье, с другой - помогает научиться тренироваться без перегрузок. Ориентируясь на показания часов и прислушиваясь к собственному самочувствию, девочке будет несложно поддерживать оптимальную форму, избегая как избыточного веса, так и его дефицита. Еще часы напомнят подростку о необходимости размяться, если в течении долгого времени не было физической нагрузки.

Контроль уровня стресса, который тоже может влиять на репродуктивное здоровье.

Что еще умеют умные часы?

Наблюдение за состоянием организма - далеко не единственное, что умеют умные часы Amazfit. В них много других полезных функций, которые помогают:

Оставаться на связи. Закинуть телефон в сумку на беззвучном режиме и не отвечать на звонки обеспокоенных родителей - такое наверняка случалось с каждой. А вот с умными часами на руке пропустить звонок или сообщение в мессенджере практически невозможно, ведь они отображают весь входящий трафик. А если телефон куда-то запропастился, то его легко обнаружить с помощью специальной функции поиска.

Планировать свое время. Утром часы разбудят в школу, днем напомнят поздравить бабушку с днем рождения, а вечером подскажут, что английский начнется через полчаса. А встроенный тайм-трекер Pomodoro поможет сосредоточиться на выполнении домашки.

Вести блог и развлекаться. Умные часы Amazfit можно использовать как пульт управления камерой: очень удобно готовить контент для блога, снимать сторис и тиктоки или просто делать селфи с подружками. А еще с помощью часов удобно управлять музыкой в телефоне — можно переключать треки прямо на запястье.

И сколько это стоит?

Опасения родителей относительно стоимости умных часов вполне понятны, ведь модели дорогих брендов по карману далеко не всем. Но молодежные Amazfit стоят недорого: около 4000 руб. за BipUPro и чуть больше 6000 руб. за GTS 2 mini.