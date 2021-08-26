«Может быть опухоль мозга»: Невролог назвал причины инсульта у актера Ивана Краско

Фото Ивана Краско из реанимации Фото: предоставлено "КП"

90-летний народный артист Иван Краско вторые сутки остается в реанимации НМИЦ имени Алмазова. Врачи сообщили родственникам, что, скорее всего, актер перенес инсульт. Но из-за того, что вовремя не обратился в больницу, у него, возможно, начались осложнения. Ведь Краско до последнего не хотел ехать в больницу. После того, как он почувствовал резкий удар в голову, артист даже успел сходить в баню. И только через несколько дней его состояние резко ухудшилось. Но Иван Иванович стойко терпел. И за сутки до госпитализации даже успел поговорить с корреспондентами «КП-Петербург». По иронии судьбы, артист рассказывал о своих болезнях.

- Однажды я объелся грибов и мне стало очень плохо, - смеялся Краско в разговоре с «КП-Петербург». - Даже сердечный приступ был. Купили 2-3 кг белых грибов с Веней Котиковым, который тогда был директором картин на Ленфильме. Пришли, а женщины нам сварили такую селянку. Не солянку, а селянку. Именно так почему-то говорили. И мы эту селянку под водочку! Потом меня стало тошнить. Слева что-то заболело. Ну, а потом наступил 1999 год, когда у меня первый инфаркт был.

Иван Краско попал в больницу после инсульта Фото: предоставлено "КП"

Иван Краско рассказал именно о перенесенном инфаркте. Однако его директор Вячеслав Смородинов заявлял «КП», что артист ранее переносил инсульт. Возможно, актеру диагностировали и то, и то. Либо между актером и директором произошла небольшая путаница.

Как бы там ни было, сейчас медики подозревают у Краско повторный инсульт. При этом в ноябре артист перенес коронавирус и долго жаловался на одышку. О том, чем могло быть вызвано нарушение кровообращение у актера, «КП-Петербург» рассказа врач-невролог Виктор Косс.

- Причины для такого состояния артиста могут быть совершенно разными, - объяснил «КП» Косс. – Это может быть приходящее нарушение мозгового кровообращение (так называемый предынсульт), проблемы с шейным отделом позвоночника (остеохондроз, синдром позвоночной артерии), последствия ковида. Возможны проблемы с кровью (микротромбы или кровоизлияние), выраженный атеросклероз в области поражение мозговых артерий, любая вирусная инфекция. Нельзя исключать и опухоли в области головного мозга, как доброкачественные, так и злокачественные.

Иван Иванович почувствовал "удар по голове" на даче Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом Виктор Косс уверен, что если бы Иван Краско не обратился бы в больницу, то его состояние могло сильно ухудшиться.

- Если ничего произошло в первые сутки, он выздоровеет, - уточнил эксперт. - Пожилые люди если сразу не погибают в течение 6 -24 часов, то обычно возвращаются к жизни. И если его уже госпитализировали, то все должно быть хорошо . Потому что, если инсульт вызван хронических заболеванием, то проблема без оказания квалифицированной помощи может нарастать. Если он находится под наблюдением врачей, то безусловно, выздоровление не за горами.

Сам артист пытается отшучиваться с врачами. У медиков он спрашивает - не умер ли он.

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