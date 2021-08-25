«Был резкий удар в голову»: Появились фото Ивана Краско из реанимации

Фото госпитализированного Ивана Краско Фото: предоставлено "КП"

90-летний народный артист России Иван Краско попал в реанимацию НМИУ имени Алмазова в Петербурге с подозрением на инсульт. Как "КП-Петербург" рассказала его экс-супруга Наталья Вяль, актеру стало плохо на даче в Ленобласти в поселке Керро, где они отдыхали всей семьей вместе с сыновьями. Несколько дней артист отказывался от госпитализации. Но 25 августа ему резко стало хуже.

- Как мне сказал Иван Иванович, у него дня два назад был резкий удар в голову, потемнело в глазах, ноги подкосились. Но он не придал этому значения, - поделился с "КП-Петербург" директор артиста. - С ним пытались договориться о скорой, но он отказывался. В итоге же его записала в поликлинику. Я его забрал в больницу, дети находились с ним.

Иван Краско в реанимации Фото: предоставлено "КП"

Артиста сильно покачивало. Он еле стоял на ногах. Поэтому его положили на носилки.

- Иван Иванович даже пытался отшучиваться, но ему плохо, - продолжает директор Краско. - Врач сказал, что у него подозрение на инсульт. Кардиограмма, давление высокое - все говорит об этом. Поэтому к больнице приехала скорая, поставила ему капельницу.

90-летний Краско почувствовал себя плохо еще неделю назад.

Сейчас артист, по словам родственников, в реанимации. Ранее Иван Краско перенес коронавирус и жаловался на одышку.

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Об этом "КП-Петербург" сообщила его бывшая жена Наталья Вяль (подробности)