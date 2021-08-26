Шокирующий прогноз погоды: Первый снег в Ленобласти может выпасть в сентябре

На календаре еще август, но синоптики уже начали морально готовить жителей Санкт-Петербурга к первому снегу. Впрочем, речь идет не о постоянном покрове, а о единичных заморозках. Тем не менее, уже сейчас в отдельные ночи температура в Ленинградской области падает до +3…+4 градусов.

- Сейчас действительно прохладно. В последние выходные августа будет теплее, днем до плюс 22 градусов в Петербурге и до плюс 24 - в Ленобласти, но потом снова похолодает, - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. - В первую неделю сентября не стоит рассчитывать на теплую погоду или обилие солнца. Касаемо снега в Ленобласти – не в ближайшие дни, но не исключено, что в сентябре это произойдет. Более конкретного прогноза на этот счет пока нет.

Но есть и хорошие новости: бабье лето обязательно будет. Оно придет во второй половине месяца. Тогда можно ожидать сверхнормативного для осени тепла и сухой солнечной погоды. Правда, пока никто не скажет, надолго ли задержится теплый период и каким точно он будет.

- Такие прогнозы даются за 5-8 дней, - объяснил Михаил Леус.