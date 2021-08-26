Двойная вакцинация: Эксперты объяснили, как правильно прививаться от гриппа тем, кто уже привился от коронавируса

Вакцинацию от гриппа в Петербурге могут объявить уже на днях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге со следующей недели начнется ежегодная сезонная вакцинация от гриппа. Друг на друга, таким образом, наложатся два процесса: ведь в самом разгаре еще и вакцинация от COVID-19. «Комсомолка» разобрала самые острые и важные вопросы, которые в связи с этим могут возникнуть – и непременно возникнут.

ДЛЯ ЧЕГО ВООБЩЕ ОБЪЯВЛЯТЬ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ ГРИППА?

Вопрос не праздный: на протяжении всего прошлого года специалисты-эпидемиологи и микробиологи регулярно отмечали, что с приходом SARS-CoV-2 грипп практически исчез – ни в одной стране и ни в одном городе не было зафиксировано традиционных сезонных подъемов. Что изменилось сейчас?

Дмитрий Лиознов, доктор медицинских наук, директор Санкт-Петербургского НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева:

- Грипп, как бы нам этого ни хотелось, не пропал совсем. Возбудитель остался у традиционных носителей этого вируса - птиц, свиней. Поэтому, утверждать, что повторится ситуация прошлого года, невозможно. Несомненно, надо готовиться к сезонному росту заболеваемости и проводить традиционную ежегодную вакцинальную кампанию по профилактике гриппа.

В НИИ гриппа отмечают: никаких сюрпризов от сочетания двух вакцин - против гриппа и против нового коронавируса - эксперты не ждут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ ОТ ГРИППА?

Куда пропадал грипп в прошлом сезоне, и как он менялся во время «затишья» – вопрос, который не на шутку тревожит специалистов. Так, ранее «Комсомолка» рассказывала, что медики всерьез опасаются возникновения «коинфекции» - когда грипп и SARS-CoV-2 объединятся и будут «атаковать» клетки человеческого организма совместно.

Дмитрий Лиознов, доктор медицинских наук, директор Санкт-Петербургского НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева:

- Уже все известно, Всемирной организацией здравоохранения определены четыре штамма, которые могут прийти к нам в этом году. Два из них – «старые», мы с ними уже встречались в предыдущие сезоны, два - «новые». Но тут надо понимать, что мы пока ничего определенного про эти новые штаммы сказать не можем – нет данных о том, как тяжело переносится заболевание, которое они вызывают, и так далее. Они новые, к ним нет иммунитета у населения и поэтому, собственно, им уделяется повышенное внимание, а людям рекомендуется привиться против гриппа.

В НИИ гриппа отмечают: никаких сюрпризов от сочетания двух вакцин - против гриппа и против нового коронавируса - эксперты не ждут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

КАК БУДУТ СОЧЕТАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА И ВАКЦИНА ОТ ГРИППА?

Дмитрий Лиознов, доктор медицинских наук, директор Санкт-Петербургского НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева:

- Никаких осложнений мы не ждем. Это, строго говоря, не такое уж и редкое явление, когда одна вакцинация «накладывается» на другую. Посмотрите, как часто прививаются дети, например, в рамках Национального календаря – от самых разных заболеваний, зачастую, несколько раз за год. Это типичная ситуация. В соответствии существующим методическим рекомендациям, между прививками, в том числе против гриппа и COVID-19, необходимо выдержать промежуток в месяц.

Виталий Зверев, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова:

- О развитии каких-то тяжелых побочных эффектов речи не идет. Другое дело – эффективность вакцин. Будет ли она снижаться при их сочетании – вопрос пока открытый, потому что этот вопрос никем тщательно не изучался. Поэтому – да, рекомендация выждать какое-то время между двумя прививками видится вполне разумной.

Эксперты рекомендуют выждать месяц между двумя прививками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗАЩИЩАЕТ ЛИ ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА ОТ ГРИППА И НАОБОРОТ?

Виталий Зверев, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова:

- Нет, ничего подобного нет и быть не может. Во-первых, вирус гриппа и SARS-CoV-2 очень разные – соответственно, иммунная система реагирует на них тоже по-разному, и эффекта «перекрестного иммунитета» не возникает. Во-вторых, сами вакцины «устроены» тоже очень по-разному. Почти все вакцины против гриппа – инактивированные, то есть, созданные на основе цельного, предварительно «убитого» вируса. По такому же принципу создан только «КовиВак». А вот, например, «Спутник V» - самая распространенная вакцина против коронавируса на данный момент – векторная, там «кусочек» SARS-CoV-2 «зашит» в аденовирус человека. Совершенно иной принцип работы. Поэтому я бы рекомендовал прививаться и от COVID-19 и от вируса гриппа. По крайней мере я сам так и сделал – причем еще в прошлом году.