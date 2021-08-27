Прививка от гриппа в Санкт-Петербурге в 2021 году: Где и когда можно привиться

Пункты вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге в 2021 году: Где и когда можно привиться Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице стартует прививочная кампания от гриппа. Прививка от гриппа в Санкт-Петербурге в 2021 году понадобится и тем, кто вакцинирован от коронавируса. Рассказываем, когда можно привиться, а также, где расположатся пункты вакцинации от гриппа.

В планах города за сезон 2021/2022 привить от гриппа не менее 60% жителей города или 3,2 миллиона петербуржцев, в том числе более 488 тысяч детей.

КОГДА НАЧНЕТСЯ

Традиционно прививочная кампания от гриппа в Петербурге начинается в сентябре. Пока что Смольный еще не объявил точную дату, однако сообщил, что вакцинация от гриппа в Санкт-Петербурге в 2021 году стартует в начале сентября. Длиться она будет на протяжении всей осени и зимы, чтобы все горожане успели защититься себя от гриппа и ОРВИ.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ

К началу прививочной кампании от гриппа в Петербург поступили более 623 тысяч доз вакцины Ультрикс Квадри. Препарат будет распределен по прививочным пунктам, которые расположатся по тем же местам, где находятся кабинеты вакцинации от коронавируса, развернутые на площадке городских медучреждений. Полный список прививочных пунктов можно посмотреть по ссылке.

КОМУ НАДО ПРИВИТЬСЯ

Прививка от гриппа может пригодиться всем. Однако врачи особое внимание будут уделять тех, кто находится в группе риска - дети, беременные женщины, пожилые люди, медицинские, социальные работники, педагоги и горожане с хроническими заболеваниями.

МОЖНО ЛИ ПРИВИТЬСЯ ОТ ГРИППА ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ КОРОНАВИРУСОМ?

Можно! Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев пояснил, что одному человеку можно привиться и от коронавируса, и от гриппа. Однако между двумя этими прививками должен быть интервал в 1 месяц.