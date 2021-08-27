Тиктокера посадили на пять суток в Петербурге за съемки роликов в полицейской форме

Тиктокеру дали пять суток ареста в Петербурге за съемки роликов в полицейской форме Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге тиктокер Сергей Чепкасов оказался за решеткой. Парня вновь задержали за видеоролики в полицейской форме. Ранее его уже задерживали за аналогичные видео. На этот раз молодому блогеру пришлось отсидеть под арестом пять суток. Об этом 27 августа 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 23 августа около дома 36 корпус 1 по Богатырскому проспекту в Санкт-Петербурге сотрудниками полиции было предпринято задержание за совершение административного правонарушения 27-летнего гражданина. На законные требования сотрудников представиться, предоставить документы, а также проследовать в служебный автомобиль для доставления в территориальный отдел полиции, и составления вышеупомянутого протокола мужчина ответил отказом, - рассказали в полиции.

В итоге тиктокера все же задержали и суд отправил его под административный арест. Сам же парень заявил, что после прошлого раза, как его задерживали, больше не снимал видео в форме.

- Я после последнего раза форму не надевал. У меня остался китель, даже просили друзья поносить, но я не дал, китель ликвидировал, - рассказал Сергей.

Парень заверил, что снимал ролики с позитивным настроем и не хотел никого оскорбить.

- Надо было опознавательные знаки убрать, я был юридически неграмотным.

Молодой человек решил, что больше ролики в форме он снимать не будет, а лучше поменяет формат и тематику своего канала.

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