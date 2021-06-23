Тиктокера задержали в Петербурге за съемку видео в полицейской форме

В Петербурге задержали тиктокера за съемку видео в полицейской форме Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге задержали тиктокера за незаконное ношение полицейской форме. На молодого человека Сергея Чепкасова обратили внимание сотрудники МВД - парень разгуливал по центру в форме майора и приставал к людям. Об этом правоохранители рассказали в среду, 23 июня 2021 года.

- Поведение мужчины показалось сотрудникам полиции подозрительным: при виде "коллег" он начал явно нервничать, - пояснили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские остановили мужчину и решили выяснить, из какого он "отдела". Оказалось, что тот в полиции не служит, а форму носит для того, чтобы снимать ролики в TikTok.

- В декабре прошлого года 27-летний уроженец Пермского края приехал в Петербург, а форму купил, чтобы снимать ролики и размещать их в соцсети.

Сам тиктокер пояснил, что с помощью образа полицейского просто хотел набрать побольше подписчиков.

- Акцент делаем на резонансе, чтобы собирать просмотры. Наша ошибка в том, мы надели на себя полицейскую форму и выкладывали материал в интернет. Впредь этого больше не повторится. Я советую никому не повторять мои ошибки. Я приношу свои извинения правоохранительным органам, - заявил на камеру Чепкасов.

Мужчина получил административный протокол за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия. Ему грозит штраф в 1-1,5 тысячи рублей.

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