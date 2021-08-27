Кандидат в депутаты Госдумы Руслан Гайсин. Источник: социальные сети.

Пользователи соцсетей оценили по достоинству творчество кандидата в депутаты Госдумы и действующего депутата Закса Ленобласти Руслана Гайсина – он оригинально представил свою предвыборную программу, спев ее. За основу была взята композиция Виктора Цоя «Перемен!»

«Вместо тепла - счет ЖКХ, вместо дорог – грязь,

День проходит за днем в бесконечно борьбе.

Мы отдаем им свои голоса, только не слышит власть

И всегда предоставлены сами себе...»

Так начинается песня, в которой политик обращается к избирателям. По сюжету ролика Гайсин ездит по Колпино и Купчино. Судя по откликам, многим креативный подход Гайсина пришелся по душе.

«Побольше бы таких роликов!» - подобных комментариев под опубликованным в Интернете видео десятки.

Под роликом в Youtube люди также пишут, что также восхищаются талантом Гайсина и желают ему успехов в предвыборной гонке.

Напомним, кандидат в депутаты Госдумы Руслан Гайсин спел предвыборную программу под гитару, отметив ней проблему роста инфляции, необходимость увеличивать пенсии, снижать налоги и ипотечную ставку, стоимость услуг ЖКХ. По мнению политика, люди хотят перемен по многим наболевшим вопросам, и решить эту проблему может только появление в парламенте новых эффективных политиков, которые реально хотят улучшить жизнь в стране.