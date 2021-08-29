«Чуть не потерял сознание от перенапряжения»: Как петербургский атлет сдвинул с места корабль весом больше 2 000 тонн

Денис Вовк попал в Книгу рекордов Гиннесса. Фото: Предоставлено героем публикации

30-летний петербургский атлет Денис Вовк установил мировой рекорд: сдвинул на два метра корабль Балтийского флота весом больше двух тысяч тонн. «Комсомолка» пообщалась со сверхчеловеком с берегов Невы.

По словам Дениса, «активная фаза» подготовки к рекорду заняла у него около двух месяцев.

- У меня в распоряжении есть специальные тренажеры, но они позволяют отработать лишь саму механику движения, - рассказал атлет. – Конечно, досконально подготовиться к тому, что тебя ждет, на тренажерах невозможно.

Интенсивый этап подготовки занял у Дениса два месяца. Фото: Предоставлено героем публикации

Спортсмен вспоминает: волоча корабль, ему, помимо собственного веса железной махины, приходилось еще и тягаться с волнами и ветром. И если все это сложить – получится вовсе не две с лишним тысячи тонн, а куда больше.

- Мне еще перед началом программы моряки шепнули, что никто на самом деле толком не знает, сколько этот корабль весит, - смеется Денис Вовк. – Две тысячи тонн – это же, строго говоря, не вес, а водоизмещение, сколько он воды вытесняет. Так-то на весах его, конечно, никто не взвешивал.

Работать на причале пришлось за пределом человеческих возможностей – в какой-то момент от перенапряжения и прилива крови к мозгу Денис едва не потерял сознание, а уже под конец почувствовать, что еще чуть-чуть, и на правой руке порвется связка. Однако все обошлось благополучно, и помощь врача, постоянно дежурившего на площадке, спортсмену не потребовалась.

Свою победу атлет посвятил двухлетнему сыну. Фото: Предоставлено героем публикации

- Это же не первый мой подобный опыт, - признается атлет. – Я самолет тягал, Airbus A-319, 43 тонны весом, и «Ласточку» из пяти вагонов. И знаете, что самое удивительное – строго говоря, на то, чтобы сдвинуть с места самолет, поезд и корабль, нужны примерно одинаковые усилия. Тут же все дело в физике. Резиновые шины по асфальту катятся с одним сопротивлением, металлические колеса по металлическим рельсам – совершенно с другим. Вообще, самым сложным для меня в свое время оказался «Сапсан» - состав весом 600 тонн. Я пытался его сдвинуть, но это оказалось невозможно на том уровне подготовки. Так что у меня не закрытый спортивный гештальт. Сейчас я немного переведу дух и приступлю к тренировкам. В следующем году, думаю, сделаю новый подход к «Сапсану».

Кстати, свой новый рекорд Денис Вовк посвятил своему… двухлетнему сыну.

- Он у меня просто обожает самолетики, поезда, корабли, - смеется атлет. – Так что все это для него. Дома, бывает, смотрит видео со мной и сам уже пытается что-то такое изображать, таскать по комнате игрушки. Смена растет! Это здорово.

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