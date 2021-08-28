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Спорт28 августа 2021 15:23

Петербургский спортсмен установил мировой рекорд, передвинув корабль Балтийского флота весом две тысячи тонн

Событие состоялось в Кронштадте на "Фестивале тельняшек"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербургский спортсмен передвинул корабль Балтийского флота весом 2 тысячи тонн

Петербургский спортсмен передвинул корабль Балтийского флота весом 2 тысячи тонн

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Санкт-Петербурге спортсмен-атлет Денис Вовк установил мировой рекорд по трек-пулу - он в одиночку буксировал гвардейский корвет Балтийского флота весом в 2 тысячи тонн. Мероприятие состоялось 28 августа 2021 года на втором ежегодном "Фестивале тельняшек" в Кронштадте.

Денис Вовк - один из сильнейших людей России в дисциплине "Силовой экстрим" в категории до 90 кг, спортивный видеоблогер, обладатель трех мировых рекордов, занесенных в Книгу Рекордов Гинесса, победитель соревнований по силовому экстриму, кросслифтингу, участник крупных международных спортивных проектов.

Мировой рекорд зафиксировал президент федерации силового экстрима России Василием Грищенко

Мировой рекорд зафиксировал президент федерации силового экстрима России Василием Грищенко

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Уникальность мероприятия заключается в том, что подобные попытки обычно предпринимают атлеты весом более 150 кг либо выполняют данное упражнение несколько человек в команде. Денис же весит менее 90 кг, прецедента в выполнении данного упражнения в таком весе не было, - рассказали организаторы мероприятия.

Мировой рекорд Вовка зафиксировал президент федерации силового экстрима России Василием Грищенко.

Все маленькие гости смогли попробовать свои силы в скейтбординге

Все маленькие гости смогли попробовать свои силы в скейтбординге

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Также на фестивале в скейт-парке на территории "Острова фортов" прошла серия показательных выступлений от воспитанников школы экстремальных видов спорта Скейт Класс. Своими трюками на скейтборде зрителей поразил 11-летний Максим Абрамов, который известен своими успехами в спорте, несмотря на инвалидность. В младенчестве мальчик потерял обе ноги в пожаре, но уже пять лет занимается скейтбордингом, является многократным призеров российских соревнований и претендует на участие в Параолимпиаде. Кроме того, всем маленьким гостям провели мастер-класс по скейтбордингу и они смогли попробовать свои силы на рампах.

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