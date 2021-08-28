Петербургский спортсмен установил мировой рекорд, передвинув корабль Балтийского флота весом две тысячи тонн

Петербургский спортсмен передвинул корабль Балтийского флота весом 2 тысячи тонн
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
В Санкт-Петербурге спортсмен-атлет Денис Вовк установил мировой рекорд по трек-пулу - он в одиночку буксировал гвардейский корвет Балтийского флота весом в 2 тысячи тонн. Мероприятие состоялось 28 августа 2021 года на втором ежегодном "Фестивале тельняшек" в Кронштадте.
Денис Вовк - один из сильнейших людей России в дисциплине "Силовой экстрим" в категории до 90 кг, спортивный видеоблогер, обладатель трех мировых рекордов, занесенных в Книгу Рекордов Гинесса, победитель соревнований по силовому экстриму, кросслифтингу, участник крупных международных спортивных проектов.
Мировой рекорд зафиксировал президент федерации силового экстрима России Василием Грищенко
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
- Уникальность мероприятия заключается в том, что подобные попытки обычно предпринимают атлеты весом более 150 кг либо выполняют данное упражнение несколько человек в команде. Денис же весит менее 90 кг, прецедента в выполнении данного упражнения в таком весе не было, - рассказали организаторы мероприятия.
Мировой рекорд Вовка зафиксировал президент федерации силового экстрима России Василием Грищенко.
Все маленькие гости смогли попробовать свои силы в скейтбординге
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Также на фестивале в скейт-парке на территории "Острова фортов" прошла серия показательных выступлений от воспитанников школы экстремальных видов спорта Скейт Класс. Своими трюками на скейтборде зрителей поразил 11-летний Максим Абрамов, который известен своими успехами в спорте, несмотря на инвалидность. В младенчестве мальчик потерял обе ноги в пожаре, но уже пять лет занимается скейтбордингом, является многократным призеров российских соревнований и претендует на участие в Параолимпиаде. Кроме того, всем маленьким гостям провели мастер-класс по скейтбордингу и они смогли попробовать свои силы на рампах.
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