В Петербурге при загадочных обстоятельствах умер звезда фильма «Тобол» верблюд Кеша

Кешу привезли в Санкт-Петербург в марте прошлого года. Фото: РКЦ "Велес"

В центре реабилитации диких животных «Велес» при загадочных обстоятельствах погиб верблюд Кеша, спасенный зоозащитниками и доставленный в Ленинградскую область из Тюмени. Об этом в воскресенье, 29 августа, рассказали представители центра в социальных сетях.

- Утром был обнаружен погибший верблюд Кеша. По непонятной причине, Кешу ночью вздуло, а оказать помощь ночью, к сожалению, некому. Никаких признаков заболеваний за верблюдом не наблюдалось. Вскрытие показало частичное отсутствие слизистой желудка, что может быть клиническим показателем отравления.

По словам сотрудников «Велеса», присутствие Кеши в центре не давало покоя «живодерам» и «ненавистникам животных».

Сотрудники центра подозревают, что верблюда могли отравить. Фото: РКЦ "Велес"

- К сожалению, мы не способны обеспечить полную изоляцию животных, проживая в социуме и работая в общественном направлении, - отмечают в «Велесе». - Сотрудники Центра очень расстроены и предлагают усилить контроль над посещаемыми территорию Центра, но, к сожалению, обеспечить полный контроль за периметром Центра сотрудники Центра неспособны, да и совершенно невозможно.

Напомним: верблюд Кеша жил в Тюмени на протяжении нескольких лет, стал звездой социальных сетей и даже снялся в фильме «Тобол». Однако ему самому звездный статус ничего не дал: от долгого пребывания в неподходящих условиях у Кеши развились проблемы с суставами, и практически атрофировался один из горбов. В марте прошлого года Кешу выкупили у хозяина и перевезли в «Велес». Деньги – 300 000 рублей – волонтеры собирали буквально всем миром.

Верблюда из фильма «Тобол», которого несколько лет держали на цепи в гараже, привезут спасать в «Велес»

Для того, чтобы выкупить животное у хозяина, волонтеры собрали 300 000 рублей (подробности)