Погода на сентябрь 2021 в Санкт-Петербурге: Осень начнется с резкого похолодания

Сентябрь 2021 года в Петербурге начнется с резкого похолодания Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уходящее лето в Санкт-Петербурге стало самым жарким за всю историю погодных наблюдений. Совсем на пороге осень. "Комсомолка" узнала, какой будет погода на сентябрь 2021 в Санкт-Петербурге и стоит ли ждать знойное "бабье лето".

- Начнется сентябрь с заметного похолодания, - рассказала "КП-Петербург" руководитель отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра города Наталья Мироничева. - В первой пятидневке месяца дневные температуры воздуха не будут превышать 10-15 градусов тепла, а ночные - до плюс 5-10 градусов.

Однако после этого в Петербург придет "бабье лето". Синоптик отметила, что "бархатный" период осеннего тепла окажется непродолжительным и нежарким. Температура воздуха поднимется всего на 3-5 градусов, максимум достигнув 20-градусную отметку.

Прогнозируется, что в сентябре 2021 года в Петербурге большую часть месяца погода будет формироваться под влиянием циклонов, лишь изредка будут "вмешиваться" антициклоны. Это станет причиной чередования периодов облачной и дождливой погоды с сухими погожими днями.

Ожидается, что погода в сентябре 2021 года в Петербурге будет близкой к климатической норме: температура воздуха будет постепенно снижаться от 14 градусов тепла в первой декаде, до 9,4 градусов в третьей декаде. Как правило, около 16 дней в месяце идут дожди с нормой в 69 мм осадков. Солнечных дней тоже станет меньше, до 141 часов за месяц.

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