График выплаты пенсий в сентябре 2021 в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выплаты пенсий, ежемесячных денежных выплат и других социальных пособий в Северной столице пройдут с 3 по 22 сентября. Публикуем точный график выплаты пенсий в сентябре 2021 в Санкт-Петербурге. Дни фактической выплаты немного отличаются от запланированных дней. Так, выдавать пенсию будут в один из дней дат выплаты по графику.

В отделениях почты Санкт-Петербурга:

3 сентября - за 3 и 4 сентября

6 сентября - за 5 и 6 сентября

7 сентября - за 7 сентября

8 сентября - за 8 сентября

9 сентября - за 9 сентября

10 сентября - за 10 и 11 сентября

13 сентября - за 12 и 13 сентября

14 сентября - за 14 сентября

15 сентября - за 15 сентября

16 сентября - за 16 сентября

17 сентября - за 17 и 18 сентября

20 сентября - за 19 и 20 сентября

21 сентября - за 21 сентября

Немного другой график выплаты пенсий в сентябре 2021 в Петербурге сформирован для отделений почты, работающих с выходными воскресенье-понедельник:

3 сентября - за 3 и 4 сентября

4 сентября - за 5 и 6 сентября

7 сентября - за 7 сентября

8 сентября - за 8 сентября

9 сентября - за 9 сентября

10 сентября - за 10 и 11 сентября

11 сентября - за 12 и 13 сентября

14 сентября - за 14 сентября

15 сентября - за 15 сентября

16 сентября - за 16 сентября

17 сентября - за 17 и 18 сентября

18 сентября - за 19 и 20 сентября

21 сентября - за 21 сентября.

Также выплата не полученных пенсий по графику будет осуществляться с 3 по 22 сентября, а выплата по дополнительному массиву - 16 сентября 2021 года.

В отделениях "Сбербанка":

20 сентября - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы

21 сентября - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов

22 сентября - Центральный, Фрунзенский, Невский и Красносельский районы.

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