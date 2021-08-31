Эрмитаж начинает продажу собственных NFT-токенов после скандала с Тилем Линдеманном

Эрмитаж решил продавать свои NFT-токены. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский Эрмитаж решил продавать собственные NFT-токены. Музей вынес уроки из скандала с лидером группы «Раммштайн» Тилем Линдеманном и решил сам продавать цифровые копии картин из своей коллекции.

- Государственный Эрмитаж и Binance NFT, маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance, объявляют о начале продаж цифровых произведений из лимитированной цифровой коллекции, созданной музеем на основе изображений предметов из своего собрания с использованием технологии NFT, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Проект называется «Ваш токен хранится в Эрмитаже». В его рамках музей выпустил лимитированную серию с цифровыми копиями картин: «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Цена каждого токена будет начинаться от $10 000 BUSD (один Бинанс-доллар равен обычному доллару США).

Каждая цифровая копия будет стоит от 10 тысяч долларов. Фото: vk.com/hermitage_museum

Все цифровые произведения будут в двух экземплярах: один останется на хранение в Эрмитаже, второй – выставлен на торги. Все цифровые копии будут лично подписаны директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, кроме того, покупатели получат видео в формате NFT с моментом подписания копии.

- Эрмитаж – консервативный инноватор – консервативный музей, который использует новейшие технологии. К ним относится и наш. Мы расширяем цифровые возможности знакомства с коллекций Эрмитажа, с его залами и зданиями. Это пути, которые подчеркивают, с одной стороны, демократичность музея, с другой – доступность роскоши его посещения, - заявил директор музея Михаил Пиотровский.

Аукцион открывается 31 августа в 15:00 по московскому времени и продлится до 15:00 7 сентября. Все средства от продажи NFT-токенов пойдут Эрмитажу, но в музее подчеркивают, что - это не средство заработка и решать свои финансовые вопросы никто таким образом не собирается.

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