«Красивая история оказалась грязной игрой»: Эрмитаж раскритиковал солиста Rammstein Тилля Линдеманна за NFT-токены с интерьером музея

Эрмитаж обиделся на Тилля Линдеманна за незаконное использование интерьеров музея. Фото: клип на песню "Любимый город" с YouTube-канала "Till Lindemann"

Эрмитаж резко раскритиковал немецкого музыканта Тилля Линдеманна за создание NFT-токенов с самим собой на фоне интерьеров музея. Напомним, в мае 2021 года солист группы Rammstein побывал в культурном сердце Санкт-Петербурга, где по договоренностям снял клип на легендарную песню «Любимый город», которую в детстве ему пела мать. История вышла красивая и по-своему трогательная, но спустя несколько месяцев Эрмитаж заметил кое-что неладное.

В музее малость удивились публикацией музыканта о создании цифровых монет «Hermitage Edition». Фото: instagram.com/till_lindemann_official

В Instagram-аккаунте Тилля появилась новость о создании NFT-токенов (так называемых уникальных, невзаимозаменяемых цифровых монет – Прим.Ред.). Публикация приглашала всех желающих приобрести новую валюту в сети, представленную в виде изображений и фрагментах видео. В государственном музее Северной столицы поперхнулись – согласия на задействование Эрмитажа в сомнительной коммерции никто не давал.

- Красивая история оказалась грязной игрой. Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, ещё и с указанием «Hermitage Edition», не было и не могло быть согласовано с музеем. Предостережение о нарушении лицензионной политики музея, направленное г-ну Линдеманну на стадии анонса его проекта «NFTill», не получило отклика – и нелегальные токены выгружены на маркетплейс, - разводят руками в пресс-службе Эрмитажа.

"Экспонаты" стоят от 199 до 100 тысяч евро. Фото: nft-frame-art.com

Самый дешевый «музейный» токен Линдеманна стоит 199 евро, а самый дорогой – 100 тысяч. В Эрмитаже считают, что случившееся может стать прецедентом в судебных разбирательствах.

- Можно было бы сослаться на непроработанность мирового законодательства в этой сфере или банальное незнание. Но дело в том, что господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе, - добавляют в пресс-службе Эрмитажа.

К слову, в последние годы Тилль Линдеманн частенько приезжал в Петербург и признавался в любви к России. Его видели то на концерте «Ленинграда», то на дне рождении Светланы Лободы, то в ресторанах. Он даже дрался на Дворцовой площади.

Смотреть видеосюжет Till Lindemann Любимый город "LUBIMIY GOROD (Beloved Town - Orchestral Version)

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