Выплаты в сентябре 2021 в Санкт-Петербурге: Кому положены и как получить деньги

Кому положены выплаты в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В преддверии Дня знаний и наступления осени правительство России, а также Санкт-Петербурга объявило единовременные выплаты для некоторых категорий граждан по 10 или 15 тысяч рублей. Рассказываем, кому положены выплаты в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге и как получить деньги.

ПЕНСИОНЕРЫ И ВОЕННЫЕ

Пенсионеры и военные получат единовременные выплаты в сентябре 2021 в Санкт-Петербурге по указу президента России.

Пенсионеры по 10 тысяч рублей, военные по 15 тысяч рублей. Выплата будет назначена получателям всех видов пенсий по состоянию на 31 августа 2021 года, включая страховой, социальной, пенсии для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, пенсии по государственному пенсионному обеспечению. При этом, наличие работы у пенсионера не влияет на получение выплаты. Деньги будут начислены автоматически и доставлены тем же способом, что и пенсия. Если выплата в сентябре 2021 года не пришла, то она может поступить позже.

Пенсионеры получат по 10 тысяч рублей, а военные по 15 тысяч Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На выплаты в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге также могут рассчитывать военные-контрактники, курсанты, прокуроры (кроме военнослужащих), сотрудники следственного комитета и органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, лица, проходящие службу в Росгвардии и имеющие специальные звания полиции, а также лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи. Выплаты военные также получат автоматически.

ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКА К 1 СЕНТЯБРЯ

Выплаты на школьника к 1 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге начались еще со 2 августа. По указу президента все семьи получат по 10 тысяч рублей на ребенка. Единовременную выплату могут получить родители, опекуны, усыновители, попечители детей от шести до 18 лет, а также люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление в в территориальном отделении ПФР или на портале Госуслуг до 1 ноября 2021 года. Для этого потребуется паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, данные СНИЛС родителя и ребенка, а также реквизиты банковского счета.

На школьников выделено по 10 тысяч рублей к началу учебного года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Накануне учебного года губернатор Александр Беглов объявил выплаты в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге преподавателям. Они также единоразово получат по 10 тысяч рублей. Выплату получат учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры - все, кто непосредственно работает с детьми в школах, в детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях. В общей сложности выплату получат больше 120 тысяч человек. Деньги также будут начислены автоматически.

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