Пересадочный тариф в Санкт-Петербурге с 2022 года: Что известно о нововведении

Новый пересадочный тариф может появиться в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стало известно, что может появиться новый пересадочный тариф в Санкт-Петербурге с 2022 года. В апреле следующего года в Северной столице обещают провести транспортную реформу. Город планирует отказаться от коммерческих маршруток. У этой идеи есть и сторонники и противники. Первые говорят о том, что на всем транспорте теперь будет единая цена проезда – и это хорошо. Вторые – что на маршрутках можно было без пересадок доехать из пункта А в пункт Б. Останется ли такая возможность после реформы – неясно. Вместе с этим в Смольном начали разрабатывать новый пересадочный тариф. Как сообщили в Комитете по транспорту, он начнет действовать также в апреле следующего года. Рассказываем, что на данный момент известно про пересадочный тариф в Санкт-Петербурге.

По задумке, в течение часа пассажир сможет пересесть с одного наземного транспорта на другой. Метро и электрички в тариф не входят.

- Детали пока мы не комментируем. Тариф находится лишь на первой стадии обсуждения, - сказали «КП» в компании «Организатор перевозок».

Как рассказал наш источник в транспортной сфере, стоимость поездки по такому тарифу пока не определена.

- Предполагается, что она будет не выше, чем цена билета на маршрутку (сейчас это 50 рублей, - прим. ред.). Включая пересадку, - рассказали в Комитете по транспорту.

Интересно, что в Петербурге уже есть похожий тариф. За 70 рублей можно совершить одну поездку на метро и неограниченное количество пересадок на наземном транспорте в течение 90 минут. Минус только один: такой билет нужно записывать на отдельный «Подорожник» с нулевым балансом. Решится ли эта проблема?

Пока что проект находится в разработке Фото: Александр ГЛУЗ

- Скорее всего, новая карта будет не нужна, - говорят в компании «Организатор перевозок». - Все будет работать автоматически.

То есть человек сможет проехаться на автобусе за 36 рублей (в ценах этого года, - прим. Ред.), а затем пересядет на трамвай и доплатит еще 19.

Отметим, что подобная система уже успела зарекомендовать себя в Москве. Только там она работает для всех видов транспорта, включая метро.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эксперт по пассажирскому автотранспорту ассоциации транспортных инженеров Владимир ВАЛДИН:

У нас «африканская» система

- У нас какая-то «африканская» система, когда платят за каждую поездку. Это неправильно. Сейчас у пассажиров есть возможность оплатить 90 минут с пересадками, но для этого нужен отдельный «Подорожник». Поэтому у меня их вообще три. В 2022 году количество пересадочных маршрутов сократится. Если не ввести новый тариф, пассажирам придется платить за пересадки.

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