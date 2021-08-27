Штрафы за платную парковку в Санкт-Петербурге: Как узнать за что оштрафовали

Штрафы за платную парковку в Петербурге – как узнать за что вас наказали? Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге активно развивается зона платной парковки. Однако далеко не все автомобилисты привыкли к новой системе и порой не понимают, за что им приходят штрафы. В комитете по транспорту города рассказали, за что можно получить штрафы за платную парковку в Санкт-Петербурге в 3 тысячи рублей. При этом, скидка в 50% на данный вид наказания не распространяется.

ЗА ЧТО МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ

Владельца автомобиля, оставившего машину на платной парковке в Санкт-Петербурге могут оштрафовать:

-за неоплату парковки;

-при оплате в меньшем размере;

-при превышении оплаченного времени более, чем на 10 минут;

-при внесении платы позднее, чем через 15 минут после размещения транспортного средства на парковочном месте. Оплата парковки должна быть произведена в течение 15 минут после размещения автомобиля на парковочном месте;

-при разрыве парковочной сессии.

Отметим, что в случае продления парковки необходимо произвести оплату до окончания оплаченного времени.

КАК УЗНАТЬ О ШТРАФЕ

Узнать о наличии штрафа за нарушение правил платной парковки в Петербурге можно на трех сервисах:

-в личном кабинете на официальном сайте парковочного пространства Санкт-Петербурга www.parking.spb.ru в разделе «Штрафы»;

-в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга» в разделе «Штрафы»;

-в личном кабинете пользователя на Портале государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru.

Для этого в личном кабинете портала Госуслуги надо внести информацию об автомобиле: номер свидетельства о регистрации (СТС) и госномер.

КАК УЗНАТЬ ЗА ЧТО ОШТРАФОВАЛИ

Информация о нарушении, месте, дате, а также фотофиксация нарушения вносятся в постановление об административном правонарушении. Ознакомиться с ним можно тремя способами:

- дождаться заказного письма;

- подключить услугу по получению электронных почтовых отправлений на сайте Госуслуг, либо подключиться к сервису электронных заказных писем на сайте zakaznoe.pochta.ru;

- обратиться в Комитет по транспорту для ознакомления с постановлением. Для этого надо подать обращении об ознакомлении с материалами на имя начальника Управления административной практики Комитета по транспорту, указав в обращении ФИО, адрес проживания, адрес электронной почты, телефон и номер постановления.

Но лучше всего, не получать штрафы вовсе. Для этого надо быть внимательным и вовремя оплачивать парковку. О том, как это можно сделать легко и быстро "КП" рассказывала ранее.

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