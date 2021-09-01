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Общество1 сентября 2021 15:00

Всерьез и надолго: зачем люди идут работать на завод

Рассказываем, где найти высокооплачиваемую работу в Петербурге для профессионалов и студентов
Источник:kp.ru
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Высокооплачиваемая работа на Ижорских заводах в Петербурге для профессионалов и студентов

Высокооплачиваемая работа на Ижорских заводах в Петербурге для профессионалов и студентов

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ижорские заводы - это машиностроительный комплекс с современной технической базой, которая отвечает всем требованиям охраны труда и промышленной безопасности. На предприятии интенсивно идет модернизация оборудования, внедряются новые технологии, создаются рабочие места и заключаются новые контракты. А значит, нужны квалифицированные специалисты, ведь завод - это не только цеха, станки и единицы выпускаемой продукции, это прежде всего те, кто на нем работает. Именно благодаря усилиям инженеров и рабочих Ижорские заводы стали одним из известнейших предприятий России и укрепляют свои позиции на мировом рынке.

Найти подходящих работников в Петербурге удается не всегда, поэтому руководство предприятия расширило круг поиска и теперь уделяет большое внимание привлечению иногородних специалистов. Рассказываем, кто требуется.

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