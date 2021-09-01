Умер Александр Храбунов, легендарный гитарист группы "Зоопарк"

Умер Александр Храбунов, гитарист группы "Зоопарк" / Фото: Валерий Кирилов

В Санкт-Петербурге 1 сентября 2021 года умер Александр Храбунов, легендарный гитарист и один из основателей группы "Зоопарк". Ему был 61 год. Об этом сообщил барабанщик рок-коллектива Валерий Кирилов.

- Сегодня ушел Саша Храбунов, - коротко написал музыкант.

Также о смерти музыканта написал в социальной сети и журналист Алексей Певчев. Он вспомнил Храбунова, как настоящего мудрого профессора Высшей школы рок-н-рола.

- Лидер "Зоопарка" Майк Науменко дал Храбунову такую шуточную характеристику: «Лидер-гитарист Александр Храбунов. Всю жизнь играл в составах, где нет ритм-гитары, поэтому любит „пилить“ помногу. Сначала мне это не нравилось, но потом я понял, что в этом есть свой кайф, а сейчас с трудом могу представить, как бы мы звучали с другими гитаристами. Его гитара придаёт моим довольно лёгким песням умеренную тяжесть", - написал журналист.

Храбунов скончался в возрасте 61 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Александр Храбунов родился в Петрозаводске в 1959 году. Играть на гитаре начал еще в школе. Позже поступил в институт в Ленинграде, где стал знакомиться в местными музыкантами. В 1980 году в группу, где уже играл Храбунов, пришел Майк Науменко. Тогда и началась история "Зоопарка".

На данный момент о причинах смерти музыканта ничего не сообщается. О месте и времени прощания станет известно позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Умер великий, гениальный и замечательный человек»: Олег Гаркуша рассказал, что их связывало с Петром Мамоновым

Музыканты давно знали друг друга (подробности)

Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Владимир Леви, группа «Тамбурин»

Клавишник группы «Зоопарк» Александр Донских и основатель группы «Тамбурин» Владимир Леви рассуждают о влиянии бардовской песни и фолка на ленинградский рок конца 70-х начала 80-х. И о том, что такое тамбурин (подробности)

Участник убийства Майка Науменко сбежал из России в Германию

Журналисты «КП» провели свое расследование гибели лидера группы «Зоопарк». Долгое время смерть рок-звезды считалась несчастным случаем. Но в этой трагедии все оказалось не так однозначно (подробности)