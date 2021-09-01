Резкое похолодание с северным ветром надвигается на Петербург

Похолодание с дождями накроют Петербург в конце недели. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в Петербурге испортилась как по команде: 1 сентября в городе пошли не только ливни, но и град. Температура упала до +16 градусов, но и это покажется теплом по сравнению с тем, что ждет горожан в ближайшие дни. На Северную столицу надвигается резкое похолодание с резким ветром и осадками.

- Сейчас идет похолодание. Во второй половине недели самой ненастной будет пятница. В четверг еще около +14 градусов днем, а в пятницу около +10. Ожидается дождь, ветер северных направлений с порывами до сильного. Такие же показатели ниже нормы будут и в выходные, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Но есть и хорошие новости. Но следующей неделе немного потеплеет и погода вернется к обычным для начала сентября значениям. Днем воздух будет прогреваться до +15...+17 градусов. И осадков пока не прогнозируется.

Дальше заглядывать сложно, но надежды на бабье лето все же есть. Короткий период сверхнормативного тепла может прийти во второй половине месяца. Впрочем, это не означает жары, при которой можно гулять в футболках и шортах.

- Температурная норма для начала сентября составляет около +15...+17 градусов, но она постепенно снижается и к концу месяца опускается до +10...+12, - сообщил Юрий Куткевич.

Так что если на следующей недели будет тепло, этим стоит пользоваться не откладывая на потом.