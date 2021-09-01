Град пошел в Петербурге

Ливень с градом прошел над Петербургом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ливень второй раз за день намочил жителей Петербурга. Но если после обеда он лил сам по себе, то днем пришел вместе с градом. Падавшие с небес льдинки были небольшими, но заметными. Они весело барабанили по карнизам, пока небо светлело, изливая воду на землю.

Судя по данным сервиса онлайн-погоды Яндекса, осадки были над северными и центральными районами города. Мок Кронштадт и Ломоносов с Петродворцом. Лило в Парголово и Песочном и точечно в Колпино. Тучи бродили кругом и по Ленинградской области.

Но после 16:00 весь дождь сдует и небо прояснится.

При этом синоптики не обещают улучшения погоды в ближайшее время. В четверг осадки будут кратковременными, а в пятницу станут постоянными. Дневная температура упадет до +10 градусов, подует сильный северный ветер.

Улучшения погоды можно ждать на следующей неделе.