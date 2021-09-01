Новый учебный год встречаем в новой школе

Первая новогореловская школа приняла в своих стенах 6 первых классов. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Этот день дети ждали с нетерпением. 1 сентября 2021 года они не просто начинают новый учебный год, они идут в совершенно новую школу. Она построена по индивидуальному проекту и оформлена дизайнерским бюро с любовью к детям. Здесь все сделано для того, чтобы ребята чувствовали себя спокойно и комфортно. Давайте посмотрим вместе.

Приоритетом школы является экологическое воспитание. На День знаний многие ученики принесли живые цветы в горшках. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Новогореловская школа — школа с экологическим уклоном. Детей будут учить бережно относиться к окружающей среде, и первым шагом стала договоренность не приносить на праздник срезанные цветы. Многие ребята пришли на линейку с цветами в горшочках.

Погода порадовала всех, кто пришел на церемонию открытия новой школы в Новогорелово. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

- Очень важно, чтобы дети с самого раннего возраста любили друг друга, ценили свой район и берегли окружающую среду, — говорит директор по строительству корпорации «ЛенРусСтрой» Алексей Булдин.

Директор по строительству СК «Ленрусстрой» Алексей Булдин поздравил собравшихся с Днем знаний и с открытием первой в поселке школы. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Поприветствовать и поздравить учеников и коллектив школы приехали председатель комитета правопорядка и безопасности Вячеслав Рябцев, глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Виктор Иванов, глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов, главный санитарный врач Ленобласти Ольга Историк, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислав Еремеев.

Первой к ученикам обратилась директор школы Захарова Елена:

- Очень бы хотелось, чтобы школа стала для вас не только местом, где вы получаете знания и навыки, а чтобы стала для вас вторым домом, где каждый найдет себе занятие по душе, где каждый найдет себе друга. Хочу пожелать вам терпения, удачи, здоровья!

После церемонии торжественного открытия ученики пошли осваивать новые классы. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

В этом году школа принимает сразу шесть первых классов. А вот выпускников пока нет. Будут растить своих. А как же тогда быть с традицией первого звонка, когда первоклассницу усаживают на плечо выпускнику? Организаторы праздника нашли чудесное решение, чтобы абсолютно все ученики почувствовали себя причастными к торжественному моменту. Когда первоклашка начала звонить в колокольчик, ее подхватили все! Оказалось, что в руках у ребят есть маленькие звоночки, и они дружно огласили начало нового учебного года.

Первыми по традиции на новую школу входят первоклашки. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

И вот красная лента перерезана, ученики пошли осваивать классы новой уютной школы.

Первая школа в Новогорелово рассчитана на 550 учащихся. В трехэтажном здании находятся два спортзала: один для спортивных игр, второй оборудован тренажёрами, теннисными столами и т.п. Также в школе есть актовый зал с гримёрками, библиотека с читальным залом, лингафонный кабинет, «предметные» классы. Начальная школа имеет отдельный вход и собственный гардероб. На школьной территории разместился футбольный стадион с натуральной травой.

Оформление внутренних помещений выполнено в яркой цветовой гамме и призвано не только развлекать, но и настраивать ребят на успешную учебу. Фото: azenvictor.ru.

Стоит обратить внимание на оформление внутренних помещений школы. СК «ЛенРусСтрой» пригласила дизайнерское бюро, которое разработало дизайн интерьеров и навигацию по школе. Итогом стало понятное и «дружелюбное» пространство, где дети будут чувствовать себя уверенно и комфортно.

Дизайнерские решения в интерьерах школы позволят детям чувствовать себя уверенно и комфортно. Фото: azenvictor.ru.

Это еще не все новшества. Развитие поселка происходит в соответствии с планом. В 2021 году откроется садик на 280 детей, а также вторая школа на 640 мест.