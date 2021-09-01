Новый сезон на «78» канале

78 – телевидение Петербурга!

Самые оперативные новости в программе «Известия 78», самые позитивные ведущие в «Полезном утре», самые острые ситуации в «Телекурьере» и самые неудобные вопросы в «Народном контроле» по-прежнему будут на экранах «78», как и многие другие любимые зрителями проекты. Но и без изменений не обошлось. Тем более что 1 сентября канал отмечает день рождения – 4 года. А какой день рождения без подарков?

«Открытая студия» еще летом обрела нового ведущего – теперь Ника Стрижак периодически уступает свое кресло Сергею Фадееву.

И, несмотря на то, что период белых ночей уже позади, одноименная программа останется в эфире «78» и осенью – «Белая ночь» полюбилась и телезрителям и ведущим канала, которые в прямом эфире по видеосвязи обсуждают самые волнующие вопросы со своими друзьями и экспертами. Смотрите каждую пятницу после полуночи.

С 5 сентября возвращается в эфир программа «Дальше некуда», в которой Илья Стогов, Феликс Невелев и Александр Малич обсуждают события недели, приводят свои аргументы и, разумеется, спорят. Чья новость лучше — можете решать вы по воскресеньям в 22:00.

В новом сезоне не обойдется и без премьер. С понедельника по четверг в 19:10 смотрите «Интервидение» - новый проект Ильи Стогова, в котором зрители узнают о самых интересных новостях дня со всего мира.

- С советских времен в Петербурге никогда не было телевизионной программы с международной повесткой. И это странно. Петербург – третий по величине город Европы. Нас в полтора раза больше, чем население всех прибалтийских республик вместе взятых. Петербуржцы – это же целый народ — и, разумеется, у нас есть собственный взгляд на международную политику. Кому как не Стогову эту позицию излагать, – говорит ведущий.

Правда в этот раз давать оценку всему происходящему и вести дискуссию с гостями Стогов будет не один, а вместе с Анной Заславской – его новой соведущей.

- Илья Стогов непредсказуемый, резкий, чрезвычайно экспрессивный человек. Но, не смотря на эти качества, за годы работы на телевидении он влюбил в себя сотни людей. Мне придётся нелегко и это очевидно! Я значительно моложе, красивее и придерживаюсь более прогрессивных взглядов! А ещё люблю футбол. Полная противоположность господина Стогова. На этом строятся конфликты и дискуссии, темой которых становятся международные события, но, бывает, переходим на личности. Знаю, что аудитория Ильи Юрьевича сразу меня невзлюбит, но я уверена, что найду и своих людей, - делится Анна.

1 сентября канал отмечает день рождения – 4 года.

Большая спортивная премьера состоялась 29 августа. Каждое воскресенье в 23:00 программа «Тренерская» будет рассказывать о спорте – профессиональном и не очень. Ведущими стали Ренат Хурамшин и Дмитрий Пустовой. Ребята будут встречать гостей, среди которых как именитые спортсмены, так и просто хорошие люди. Блогеры, музыканты, политики, актеры – запретов нет!

Еще один сюрприз для любителей спорта – только на «78» можно будет посмотреть все матчи СКА в рамках 14 сезона Континентальной хоккейной лиги в прямом эфире.

А для любителей футбола канал продолжает серию трансляций игр женского ФК «Зенит» в рамках Суперлиги – посмотреть на канале можно домашние матчи команды.

Не спортом единым. Пользы в эфире «78» станет еще больше – совместно с газетой «Деловой Петербург» канал запустил проект «7 вопросов про деньги». Ведущим стал Игорь Павловский – о сложных экономических вопросах он расскажет простым языком. Игорь Павловский обучит финансовой грамотности даже тех, кто не готов вставать с дивана, а гости-эксперты помогут раскрыть вопросы со всех сторон. Повышать свою финансовую грамотность можно по пятницам в 21:20.

- Программа называется 7 вопросов про деньги. Но деньги – это только повод. Мы говорим о бизнесе в Санкт-Петербурге, о том, что он даёт городу, что нужно чтобы стать бизнесменом. Мы говорим о финансовой грамотности – в какие финансовые инструменты можно инвестировать, - делится подробностями Игорь Павловский.

Честные и оперативные новости, лучшие ведущие и, разумеется, много пользы. Если вы еще не с «78», то самое время это исправить.

78 – телевидение Петербурга!