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Общество1 сентября 2021 20:02

Что говорят одноклассники о школьнике, который поправил Путина

Друзья Никанора Толстых рассказали, почему он указал главе государства на оговорку во время открытого урока
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Школьники рассказали, почему Никанор поправил президента

Школьники рассказали, почему Никанор поправил президента

Фото: СОЦСЕТИ

17-летний Никанор Толстых из Воркуты за один день стал героем федеральных СМИ и соцсетей. Ученик 11 класса школы № 35 поправил Владимира Путина на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Президент сделал небольшую оговорку, рассказывая об истории. Школьник это заметил и, когда ему президент дал слово, заявил: "Не сочтите за мою как бы… В общем, это не Семилетняя, а Северная война". Президент улыбнулся и поблагодарил ученика за поправку.

Однако после этого некоторые СМИ раздули скандал и заявили, что директор школы, в которой учится Никанор, якобы отчитала его за замечание в адрес Владимира Владимировича. Сама же Юлия Рябцева объяснила "КП", что ее слова исказили, а на самом деле она гордится своим учеником. Пока сам Никанор на время решил отключить телефон и не комментировать произошедшее, о нем "КП" рассказали его одноклассники.

Никанор заметил оговорку в речи президента Фото: скрин трансляции

Никанор заметил оговорку в речи президента Фото: скрин трансляции

- Я училась с Никанором до 10 класса, - поделилась с spb.kp.ru одна из одноклассниц молодого человека. - Он добрый и ответственный. С тех пор как мы начали учиться вместе, он всегда проявлял активность во всех мероприятиях, показывал себя как настоящий активист. Трудолюбивый, всегда помогал в вопросах учебы. Он веселый и приятный собеседник.

При этом Никанор не просто так взял слово, когда президент говорил об истории. Как оказалось, школьник ведет себя так и на уроках.

- Значительную часть своего времени Никанор уделяет учебе, - продолжает одноклассница парня. - Часто участвует в различных олимпиадах и конкурсах. И он, президент нашей школы, выиграл выборы, его избрали. Он очень любит историю, у него часто можно заметить книги по этому предмету. Ну, а как только у нас начали вести урок по этой дисциплине, Никанор ушел туда с головой. Он активничает на уроках истории и обществознания. При этом на уроках истории его в прямом смысле не заткнуть! Всегда готов рассказать тему вперед учителя.

Президент поблагодарил школьника за поправку

Президент поблагодарил школьника за поправку

Видео о том, как он вступил в диалог с президентом, видели уже все одноклассники Никанора.

- Мы были удивлены, что директор его якобы наругал, так как у них хорошие отношения, - продолжает одноклассница. - Я думаю, Никанор сделал это, потому что поправлять ошибки нужно. Ничего в этом такого. Не считаю, что он сделал что-то неправильное.

Сам же Никанор, напомним, активист класса, волонтер и глава местного патриотического движения школьников.

Школьник поправил Путина во время открытого урока во Владивостоке

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