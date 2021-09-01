Что говорят одноклассники о школьнике, который поправил Путина

Школьники рассказали, почему Никанор поправил президента Фото: СОЦСЕТИ

17-летний Никанор Толстых из Воркуты за один день стал героем федеральных СМИ и соцсетей. Ученик 11 класса школы № 35 поправил Владимира Путина на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Президент сделал небольшую оговорку, рассказывая об истории. Школьник это заметил и, когда ему президент дал слово, заявил: "Не сочтите за мою как бы… В общем, это не Семилетняя, а Северная война". Президент улыбнулся и поблагодарил ученика за поправку.

Однако после этого некоторые СМИ раздули скандал и заявили, что директор школы, в которой учится Никанор, якобы отчитала его за замечание в адрес Владимира Владимировича. Сама же Юлия Рябцева объяснила "КП", что ее слова исказили, а на самом деле она гордится своим учеником. Пока сам Никанор на время решил отключить телефон и не комментировать произошедшее, о нем "КП" рассказали его одноклассники.

Никанор заметил оговорку в речи президента Фото: скрин трансляции

- Я училась с Никанором до 10 класса, - поделилась с spb.kp.ru одна из одноклассниц молодого человека. - Он добрый и ответственный. С тех пор как мы начали учиться вместе, он всегда проявлял активность во всех мероприятиях, показывал себя как настоящий активист. Трудолюбивый, всегда помогал в вопросах учебы. Он веселый и приятный собеседник.

При этом Никанор не просто так взял слово, когда президент говорил об истории. Как оказалось, школьник ведет себя так и на уроках.

- Значительную часть своего времени Никанор уделяет учебе, - продолжает одноклассница парня. - Часто участвует в различных олимпиадах и конкурсах. И он, президент нашей школы, выиграл выборы, его избрали. Он очень любит историю, у него часто можно заметить книги по этому предмету. Ну, а как только у нас начали вести урок по этой дисциплине, Никанор ушел туда с головой. Он активничает на уроках истории и обществознания. При этом на уроках истории его в прямом смысле не заткнуть! Всегда готов рассказать тему вперед учителя.

Президент поблагодарил школьника за поправку

Видео о том, как он вступил в диалог с президентом, видели уже все одноклассники Никанора.

- Мы были удивлены, что директор его якобы наругал, так как у них хорошие отношения, - продолжает одноклассница. - Я думаю, Никанор сделал это, потому что поправлять ошибки нужно. Ничего в этом такого. Не считаю, что он сделал что-то неправильное.

Сам же Никанор, напомним, активист класса, волонтер и глава местного патриотического движения школьников.

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