Заботимся о здоровье с Ceraflame: Посуда, которая делает все за вас

Бренд керамической посуды Ceraflame существует уже около 70 лет.

Пора переставать брать вредные перекусы и постоянно спешить. Иногда необходимо остановиться и уделить внимание себе и тому, что мы едим. Многое зависит не только от того, что хранится в нашем холодильнике, но и от того, как мы это готовим. Бренд керамической посуды Ceraflame как раз уделяет внимание именно вопросу готовки.

Особых правил нет. Посуда делает все за вас. Она нагревается постепенно, сохраняя полезные качества блюд и раскрывая всю палитру вкуса. От вас требуется только поставить сковороду на плиту и положить необходимые продукты. Еда не пригорает и не прилипает к поверхности. При этом никаких дополнительных химических покрытий не наносится - посуда совершенно безопасна для организма.

На одной сковороде можно потушить диетическое куриное филе или пожарить сочный стейк. Так вы не только избавитесь от лишней посуды, но и поддержите тренд на осознанное потребление. Современный и красивый дизайн также позволяет подавать ваши творения прямо в тех же емкостях, в которых они были приготовлены. А после застолья керамику Ceraflame можно спокойно положить в посудомоечную машину и не волноваться за покрытие, так как оно 100% устойчиво к царапинам.

Бренд керамической посуды Ceraflame существует уже около 70 лет, на российский рынок пришел 8 лет назад. И на протяжении всего времени продвигает концепцию экологичности и пользы для здоровья. Официальным дистрибьютором в России стал Domos, который осуществляет доставку по всем регионам страны. Любовь покупателей в первую очередь завоевали керамические турки и тут же стали флагманским продуктом. Их специально изготавливают под российский рынок.