Автопробег для всей семьи: самые яркие моменты путешествия и дорожные лайфхаки от «Комсомолки» и Suzuki

Команда «Комсомольской правды» отправилась в новый автопробег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Путешествие - это отлично! А в приятной компании - вдвойне! Куда отправиться, что посмотреть, что взять с собой? Мы все узнали и с удовольствием делимся с нашими читателями.

Внутренний туризм не только интересное развлечение, но и важное культурное мероприятие. В этом убедились команды корреспондентов «Комсомольской правды» и блогеров, которые 26 августа отправились в автопробег по заповедным местам. Знакомство с природой и небольшими населёнными пунктами лишний раз заставили нас задуматься об уникальности этих мест. Но вряд ли путешествие получилось бы таким безоблачным, если бы не Suzuki SX4 и Suzuki Vitara, на которых нам довелось колесить, в том числе по бездорожью. Вот уж машины, идеально подходящие для путешествий на дальние расстояния!

В этот раз участники путешествовали на Suzuki SX4 и Suzuki Vitara. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плохая погода не должна портить поездку

Из Санкт-Петербурга мы выезжали в сопровождении солнца, но уже через пару часов погода стала кардинально меняться. После обеда заморосило, но это никак не испортило наше автопутешествие: автомобили Suzuki прекрасно «ведут» себя и на скользкой трассе. Хорошее сцепление помогало не беспокоиться за поездку даже в ситуациях, когда начался настоящий ливень. Машина для путешествий просто обязана обеспечивать чувство надёжности. Автомобили оборудованы 7 подушками безопасности, травмобезопасным педальным узлом и фирменной технологией Suzuki ТЕСТ (Total Effective Control Technology) – технология применения специально рассчитанных зон запрограммированной деформации спереди и сзади, рассеивающих энергию удара и тем самым защищающих пассажиров и водителя.

Бездорожье? Не проблема!

Надежность автомобилей во время езды по хорошим трассам не подвергается сомнениям. Впрочем, намного опаснее путешествовать по дорогам, которые никогда и не слышали про асфальт. Когда мы прибыли к мысу Конгопья, то поняли, что нам придётся передвигаться по размытой грунтовке, больше напоминающую глиняную смесь. Нам хотелось подобраться поближе к берегу, так что мы рискнули и поехали. Как оказалось, не зря. Suzuki SX4 вовсе не заметил проблем и преодолел очередной ухаб без заминок. После этого мы окончательно убедились, что на этом авто нам не страшны никакие преграды.

На авто Suzuki комфортно перемещаться как по трассе, так и по бездорожью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дело в том, что Suzuki Vitara и Suzuki SX4 являются автомобилями высокой проходимости. Они оборудованы подключаемой системой полного привода ALLGRIP SELECT. На ходу можно переключать различные режимы (Auto, Sport, Snow, Lock) — для российского климата такая универсальность просто необходима. На помощь приходит настоящая мощность: 140 лошадиных сил турбомотора BOOSTERJET работают в паре с автоматической 6-ступенчатой КПП японского производства Aisin. Именно такая комплектация была на наших автомобилях в путешествии. На собственном опыте мы подтвердили, что они идеально справляются там, где другие машины капитулирует перед силой природы

Благодаря проходимости Suzuki журналистам удалось добраться до самых отдалённых локаций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Автомобили Suzuki как нельзя кстати подходят для поездок на дальние расстояния благодаря сбалансированной подвеске, системе полного привода, высокому клиренсу, экономичности и, конечно, японской надежности, - прокомментировала Операционный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» Ирина Зеленцова. - «СУЗУКИ МОТОР РУС» стала партнером проекта «Едем вместе в заповедник», так как разделяет предпочтения все большего количества путешественников развивать внутренний туризм. Преодолевая сотни километров за день наши Vitara и SX4 стали для участников экспедиции настоящими соратниками и помощниками, благодаря которым все запланированные на маршруте точки и достопримечательности, несмотря на капризы природы, были достигнуты.

Путешественники увидели исторические и природные памятники. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Прекрасный маршрут имеет свои особенности

Путешествие между городами планировать легко — можно не учитывать многих факторов и спокойно заниматься поиском оптимального маршрута. Но, если вы хотите насладиться природой, то необходимо обращать внимание на способности автомобиля. Застрять где-нибудь на западе Ленинградской области вечером, да ещё и под дождём — не самый приятный опыт. Но если автомобиль не боится российских дорог, то и водителю переживать не стоит.

Храм был основан в 14 веке. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Сначала серое небо нас расстроило, но когда мы увидели фотографии нашей путешественницы на фоне достопримечательностей, поняли, что нам это только на руку. Яркое авто очень заметно не только на дороге, но и в кадре.

Вторая команда исследовала запад Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас для автолюбителей доступны 15 вариантов цветовой окраски кузова, а также 8 комбинаций цветового исполнения интерьера салона. Так что каждый сможет выбрать то, что ему по душе.

Заглянули в Деревяницкий монастырь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наш маршрут прекрасно подходит для семейной поездки. Всего за день можно увидеть старинный маяк, средневековую крепость, самый чистый пляж Ленинградской области, детский городок в стилистике сказок Андерсена и Кингисепп — все члены семьи будут довольны. Конечно, необходимо думать и об экономии, в этом плане автомобили Suzuki идеальны. Vitara и i SX4 имеют расход топлива в пределах 6-8 л/100 км, что делает поездку не только интересной, но и весьма выгодной.

Участники доехали до крепости Копорье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А датчики парковки (как передние, так и задние) и камера заднего вида помогут водителю даже с самым маленьким стажем легко и безопасно передвигаться в любых условиях.

Главное — хорошие воспоминания

Бывает, что красочное и интересное путешествие портится из-за непредвиденных ситуаций. К счастью, нас они миновали. Пока одна команда изучала Ленинградскую область, другая успела посетить Великий Новгород. Всего за два дня мы увидели так много достопримечательностей, что о путешествиях в другие страны мы даже и не думали. Внутренний туризм — один из самых интересных вариантов времяпрепровождениях на выходных. Особенно, когда поездка проходит на хорошем автомобиле. Поэтому, выбирайте надежного автоспутника и наслаждайтесь красотами своей родной страны.

Первая команда добралась до Великого Новгорода и Валдая. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

«Комсомольская правда» благодарит компанию ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» за то, что она стала нашим партнером в автопробеге. Теперь читатели «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» знают про самые интересные маршруты, которые можно проехать всего за одни выходные.